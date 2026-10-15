وزير الخارجية: لا نمانع حصول إثيوبيا على منفذ تجاري.. ونرفض «النفاذ العسكري» على البحر الأحمر

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، أن مصر لا تمانع حصول إثيوبيا على منفذ تجاري على البحر الأحمر، رافضا في الوقت نفسه "النفاذ العسكري" لأي دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر.

الدول المشاطئة للبحر الأحمر

وأوضح وزير الخارجية، في تصريحات لـ"الشرق بلومبرج"، أن القاهرة تتواصل مع السعودية؛ لتفعيل مبادرة الدول المشاطئة للبحر الأحمر، مؤكدا أنه لا يمكن القبول بأي نفاذ بحري عسكري لأي دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر.

حصول إثيوبيا على منفذ بحري

ولفت "عبد العاطي" إلى أن النفاذ التجاري للدول الحبيسة مقبول ولكن باتفاق مع الدول المعنية، مشيرا إلى أن القاهرة لا تمانع حصول إثيوبيا على منفذ بحري تجاري، وهناك مقترحات عديدة يرفضها الجانب الإثيوبي.