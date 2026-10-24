سعد العتيبي رئيسًا للبرلمان العربي بالتزكية لمدة عامين | بروفايل

فاز مرشح المملكة العربية السعودية، عضو مجلس الشورى سعد بن صليب العتيبي، بالتزكية برئاسة البرلمان العربي لمدة عامين، خلال الجلسة الإجرائية التي عقدها البرلمان، اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لانتخاب رئيس البرلمان ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، في مستهل دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع.

وفي أول كلمة له عقب انتخابه، أعرب العتيبي عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على ما تحظى به الكفاءات الوطنية من دعم ورعاية وتمكين، مؤكدًا أن انتخابه لهذه المسؤولية يعكس مكانة المملكة العربية السعودية ودورها في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون والتضامن بين الدول العربية.

كما وجه الشكر إلى رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تقديرًا لدعمه وتوجيهه وثقته، مشيرًا إلى أن ما تحقق يأتي ثمرة للعمل المؤسسي وتكامل الجهود ووحدة الغاية.

وأعرب العتيبي عن تقديره لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية على دعمهم لمسيرة البرلمان العربي، ولأعضاء البرلمان على جهودهم وإسهاماتهم، مؤكدًا تطلعه إلى العمل معهم بروح التعاون والتكاتف لتعزيز دور البرلمان وخدمة القضايا العربية.

ماذا تعرف عن رئيس البرلمان العربي

وأكد رئيس البرلمان العربي أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية متجددة وعملًا مؤسسيًا أكثر فاعلية وتأثيرًا، ينقل العمل البرلماني العربي من الطموح إلى الإنجاز، ومن الرؤى إلى برامج ومبادرات واضحة تحقق نتائج ملموسة، مشددًا على أهمية تطوير الأداء ورفع الكفاءة وتعزيز الشراكات وفق خطط واضحة ومؤشرات لقياس الإنجاز والأثر.

وأوضح أن العمل العربي المشترك لم يعد خيارًا يُلجأ إليه عند الحاجة، بل أصبح نهجًا راسخًا لتعزيز أمن الدول العربية وصون مصالحها وتوحيد مواقفها، لافتًا إلى أن التضامن والتعاون وتكامل الجهود تمثل أسسًا ضرورية لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم العربي، وتعزيز قدرة المؤسسات العربية على التعامل معها بفاعلية.

وشدد العتيبي على أن القضية الفلسطينية ستظل في مقدمة أولويات البرلمان العربي، مؤكدًا مواصلة الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والعمل على تعزيز الحضور البرلماني الداعم للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

واختتم بالتأكيد أن نجاح المرحلة المقبلة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود وتكامل الخبرات، داعيًا أعضاء البرلمان العربي إلى العمل بروح التعاون والتكاتف، لتكون المرحلة المقبلة مرحلة عمل وإنجاز وتحقيق للمستهدفات، بما يعزز دور البرلمان باعتباره صوتًا جامعًا للمواقف العربية ومدافعًا عن قضاياها ومصالحها.

خبرات برلمانية واستثمارية ومجتمعية

يمتلك سعد بن صليب العتيبي خبرات متنوعة في العمل البرلماني والقطاع الخاص والعمل المجتمعي؛ إذ شغل عضوية مجلس الشورى السعودي في دورتيه الثامنة والتاسعة، وتولى رئاسة مجالس إدارات عدد من الشركات العاملة في مجالات الاستثمار والمقاولات والبنية التحتية والتطوير العقاري وتقنية المعلومات.

ومن أبرز المناصب التي شغلها رئاسة مجلس إدارة شركة سعد بن صليب العتيبي وأولاده القابضة، وشركة أنساب للمقاولات العامة، وشركة مراس الشرقية للاستثمار، وشركة أنساب مصر للاستثمارات في جمهورية مصر العربية، إلى جانب الشركة العربية للمحولات، وشركة فضاء الاتصالات لتقنية المعلومات، وشركة سكاي فايف العربية.

وفي مجال العمل المجتمعي، يرد اسم العتيبي ضمن الأعضاء الداعمين لجمعية وصية لإكرام الموتى بمحافظة الخبر، كما ارتبط اسمه بمشروع إنشاء مجمع متكامل بالمحافظة يضم مقبرة ومركزًا لإكرام الموتى ومرافق خدمية أخرى.

كما يشغل عضوية المجلس الاستشاري لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالمنطقة الشرقية منذ عام 2020، والنادي السعودي لرأس المال البشري منذ عام 2019، والهيئة السعودية للمقاولين منذ عام 2019، والمجلس السعودي للجودة منذ عام 2018، ومجلس أمناء جائزة التميز السنوي بمحافظة الخبر منذ عام 2017، ولجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية منذ عام 2016.

وسبق له كذلك عضوية مجلس محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية خلال الفترة من 2010 إلى 2015، ورئاسة مجلس إدارة نادي الثقبة بالمنطقة الشرقية من عام 1999 إلى عام 2003.