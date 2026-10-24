اليماحي يسعى لولاية ثانية.. البرلمان العربي ينتخب رئيسه ونوابه ورؤساء لجانه اليوم

يعقد البرلمان العربي، في العاشرة من صباح اليوم السبت، جلسته الإجرائية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لانتخاب رئيس البرلمان ونوابه الأربعة، ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، إيذانا ببدء دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع.

وتكتسب انتخابات اليوم أهمية خاصة مع سعي الإماراتي محمد أحمد اليماحي إلى إعادة انتخابه رئيسا للبرلمان العربي لولاية ثانية وأخيرة مدتها عامان، تمتد حتى أواخر عام 2028، وذلك بعد عامين من توليه رئاسة البرلمان خلفًا للبحريني عادل بن عبدالرحمن العسومي.

وكان اليماحي قد فاز برئاسة البرلمان في انتخابات أكتوبر 2024، بعدما حصل على 53 صوتا، مقابل 8 أصوات لمنافسه الليبي عبدالسلام نصية، فيما بلغ عدد المشاركين في التصويت 63 نائبا، وسجل صوتان باطلان، وفقا للنتائج المعلنة آنذاك.

انتخابات البرلمان العربي

وتضم هيئة مكتب البرلمان العربي، قبل انتخابات اليوم، السعودي سعد بن صليب بن مطلق العتيبي نائبا أول للرئيس، إلى جانب النواب هشام صلاح أحمد الحصري من مصر، وسعيد بن حمد بن هلال السعدي من سلطنة عُمان، والدكتورة حنان سعيد الفتلاوي من العراق، فيما تشمل الانتخابات إعادة تشكيل هيئة المكتب واختيار رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم.

وعلى مستوى اللجان الدائمة، يرأس الموريتاني محمد الأمين سيد مولود لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، والمغربي محمد البكوري لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، والتونسي أيمن نقرة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.

ومن المقرر أن تتواصل الفعاليات البرلمانية يوم الأحد 25 أكتوبر، من خلال اجتماعات اللجان الدائمة الأربع واجتماع لجنة فلسطين، لمناقشة الملفات المدرجة على جداول أعمالها، على أن تعقد الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الجديد يوم الاثنين 26 أكتوبر بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتأتي الانتخابات في وقت تتصدر فيه القضية الفلسطينية وأوضاع قطاع غزة، إلى جانب ملفات الأمن القومي العربي والتحديات الإقليمية، أجندة العمل البرلماني العربي، وسط ترقب لما ستسفر عنه الانتخابات بشأن تشكيل القيادة البرلمانية التي ستتولى إدارة أعمال البرلمان خلال العامين المقبلين.