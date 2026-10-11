قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمركز للمعدات وأماكن آمنة للمواطنين.. البحر الأحمر تستعد لمواجهة السيول
بتكلفة 22 مليون جنيه ..وزيرة التنمية المحلية تفتتح مجزر الخارجة المطور
شقق الإيجار المنتهي بالتمليك.. اعرف مصير سعر الوحدة بعد التخصيص
محاضرة أخيرة من معتمد جمال للاعبي الزمالك قبل قمة الأهلي
الأهلي يكسب ولا الزمالك؟.. ماذا قال خبراء الكرة عن القمة 133 في الدوري؟
الرئيس الإندونيسي: ندعم حق الفلسطينيين في الاستقلال.. ونتعاون مع مصر لدعم غزة
وزير الصحة يبحث مع وفد معهد «WifOR» تعزيز التعاون الصحي
الأرصاد تحذر من أمطار قد تصل إلى حد السيول في هذه المناطق
رئيسة المفوضية الأوروبية: هجمات الميليشيات اليمنية تزعزع استقرار مراكز حيوية عالمية للنقل والطاقة
الدباغ يقود الهجوم.. التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي
مصرع شخصين في انهيار منزل 3 طوابق بالمحلة وجاري البحث عن ضحايا ..صور
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في قمة الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان العربي: استهداف المطارات والمنشآت المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن إدانة واستنكار البرلمان العربى الشديدين، لاستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية، واستهدافها مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والمصابين، مؤكدًا أن استهداف المطارات والمنشآت الحيوية والمدنية يُمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخرقًا فاضحا للمبادئ والقواعد التي تكفل حماية المدنيين والمنشآت المدنية.

وأكد "اليماحي" رفض البرلمان العربى القاطع لهذه الاعتداءات السافرة التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها، مجددًا تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وصون أمن أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ومؤكدًا أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، وأن المساس به يمثل تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف هذه الاعتداءات الإرهابية وضمان عدم تكرارها ومحاسبة مرتكبيها.

البرلمان العربي مطار الملك خالد استهداف مطار الملك خالد مطار الملك خالد بالرياض اليماحي رئيس البرلمان العربي اعتداءات ميليشيا الحوثي ميليشيا الحوثي الإرهابية الحوثي المملكة العربية السعودية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

أمطار

تحذير عاجل من تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وبرق ورعد في هذه المناطق اليوم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 57 مليارًا

أرشيفية

استشهاد مضيفة طيران مصرية في هجوم مطار الرياض

احلام وزوجها

ربنا يعوّض شبابك في الجنة.. وفاة نجل زوج الفنانة أحلام بشكل مُفاجئ عن عمر يناهز 33 عامًا

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يزف بشرى للمواطنين بشأن شرائح الاستهلاك وفواتير الكهرباء

سعر شهادة المقبلين على الزواج

سعر شهادة المقبلين على الزواج 2026 والأوراق المطلوبة وخطوات استخراجها

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات رياضية أوتوماتيك في مصر "الأولى بأرخص سعر"..إطلاق نيسان فرونتير برو عالميًا بهذا السعر

ايكار 03T موديل 2026

سعر ومواصفات ايكار 03T موديل 2026 في السوق السعودية

فولكس فاجن ID. Tiguan

فولكس فاجن تكشف عن ID. تيجوان الكهربائية.. بديلة ID.4

بالصور

طليقة تامر حسني تثير الجدل بلقطات من عيد ميلاد ابنهما

بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني

نرمين الفقي تستعرض فقدان وزنها بإطلالة لافتة

نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد