البرلمان العربي: استهداف المطارات والمنشآت المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي

أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن إدانة واستنكار البرلمان العربى الشديدين، لاستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية، واستهدافها مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والمصابين، مؤكدًا أن استهداف المطارات والمنشآت الحيوية والمدنية يُمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخرقًا فاضحا للمبادئ والقواعد التي تكفل حماية المدنيين والمنشآت المدنية.

وأكد "اليماحي" رفض البرلمان العربى القاطع لهذه الاعتداءات السافرة التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها، مجددًا تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وصون أمن أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ومؤكدًا أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، وأن المساس به يمثل تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف هذه الاعتداءات الإرهابية وضمان عدم تكرارها ومحاسبة مرتكبيها.