البرلمان العربي يثمن المواقف البريطانية الأخيرة الداعمة للقضية الفلسطينية

التقى وفد البرلمان العربي، برئاسة محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، ليندسي هويل، رئيس مجلس العموم البريطاني، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية الـ 153 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في مدينة أروشا بتنزانيا.

وخلال اللقاء، أعرب محمد بن أحمد اليماحي عن شكر وتقدير البرلمان العربي للجانب البريطاني على الخطوات المهمة التي اتخذتها المملكة المتحدة مؤخرًا دعمًا للقضية الفلسطينية، بدءًا من اعترافها رسميًا بدولة فلسطين في 21 سبتمبر 2026، مرورًا بالموقف البريطاني الرافض للمشروع الاستيطاني E1، الذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتهديد حل الدولتين والتواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية، وصولًا إلى الإجراءات التي أعلنتها الحكومة البريطانية تجاه "المستوطنات غير القانونية"، بما في ذلك حظر استيراد السلع المنتجة فيها واتخاذ إجراءات ضد الجهات الداعمة للتوسع الاستيطاني.

وحثّ "اليماحي" مجلس العموم البريطاني على الاضطلاع بدور فاعل في ترجمة هذه المواقف والخطوات إلى إجراءات عملية، من خلال دعم تنفيذ الالتزامات السياسية المترتبة على اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين، إلى جانب استكمال الإطار التشريعي والتنفيذي الخاص بالإجراءات المعلنة ضد المستوطنات، بما يضمن فاعلية هذه الإجراءات وعدم التحايل عليها، فضلًا عن العمل على منع تنفيذ المشاريع الاستيطانية التي تهدد حل الدولتين والتواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية.

المستوطنات غير القانونية

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه الخطوات الإيجابية تمثل انتصارًا للحق والعدالة، وتعكس أهمية الدور البريطاني في دعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني، معربًا عن تطلعه إلى استمرار هذه المواقف بما يعزز الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة والسلام والاستقرار في المنطقة، ودعمًا لحقوق شعب لا يريد سوى العيش بكرامة وفي حرية مثله مثل باقي شعوب العالم.

من جانبه، أكد رئيس مجلس العموم البريطاني استمرار بلاده في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، قائلًا: "هذه هي البداية"، مضيفًا أن بريطانيا تلتزم التزامًا تامًا بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وحقه في العيش بحرية وكرامة، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وضمان عدم تكرار المأساة التي عاشها خلال الفترة الأخيرة.

حضر اللقاء من البرلمان العربي النائب السفير محمد العرابي، عضو البرلمان العربي، والنائب الدكتور محمد اليحياوي، عضو البرلمان العربي، ومن الأمانة العامة للبرلمان العربي الدكتور أشرف عبدالعزيز، مدير إدارة العلاقات الخارجية والمستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي، إلى جانب مسؤولي المراسم والإعلام.