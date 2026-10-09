قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إهانة لإسرائيل.. تل أبيب تنتقد فوز نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام
الحكم محمد عادل :تصريح الاحتواء تم تحريفه
النصب الإلكتروني يهدد حساباتك البنكية.. كيف تحمي أموالك أثناء التسوق عبر الإنترنت؟
حكاية رحلة وطن.. مشروعات واستثمارات تجاوزت 15 تريليون جنيه خلال 12 سنة بمصر
سعر الدولار في البنوك الآن
هتلر حل المسألة .. كاتب يهودي يفجر جدلا بتصريحات عن المحرقة النازية
مش خايف ولم أتردد.. مدرب الزمالك السابق يوضح موقفه من الظهور عبر قناة الأهلي
خلافات أسرية تنتهي بنحر عنقها .. ضبط قاتل زوجته فى أسوان
«محدش يقدر يحكم الإنتاج».. تصريحات نارية تكشف عشوائية صناعة الدواجن بمصر
أزمة الدواجن تتفاقم.. خلاف بين اتحاد المنتجين ومحافظ القليوبية يصل إلى القضاء
موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز في الدوري المصري
مقتـ.ل شاب على يد نجل خاله وإصابة اثنين آخرين في الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان العربي يثمن المواقف البريطانية الأخيرة الداعمة للقضية الفلسطينية

البرلمان العربي يثمن المواقف البريطانية الأخيرة الداعمة للقضية الفلسطينية
البرلمان العربي يثمن المواقف البريطانية الأخيرة الداعمة للقضية الفلسطينية
الديب أبوعلي

التقى وفد البرلمان العربي، برئاسة محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، ليندسي هويل، رئيس مجلس العموم البريطاني، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية الـ 153 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في مدينة أروشا بتنزانيا.

وخلال اللقاء، أعرب محمد بن أحمد اليماحي عن شكر وتقدير البرلمان العربي للجانب البريطاني على الخطوات المهمة التي اتخذتها المملكة المتحدة مؤخرًا دعمًا للقضية الفلسطينية، بدءًا من اعترافها رسميًا بدولة فلسطين في 21 سبتمبر 2026، مرورًا بالموقف البريطاني الرافض للمشروع الاستيطاني E1، الذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتهديد حل الدولتين والتواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية، وصولًا إلى الإجراءات التي أعلنتها الحكومة البريطانية تجاه "المستوطنات غير القانونية"، بما في ذلك حظر استيراد السلع المنتجة فيها واتخاذ إجراءات ضد الجهات الداعمة للتوسع الاستيطاني.

وحثّ "اليماحي" مجلس العموم البريطاني على الاضطلاع بدور فاعل في ترجمة هذه المواقف والخطوات إلى إجراءات عملية، من خلال دعم تنفيذ الالتزامات السياسية المترتبة على اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين، إلى جانب استكمال الإطار التشريعي والتنفيذي الخاص بالإجراءات المعلنة ضد المستوطنات، بما يضمن فاعلية هذه الإجراءات وعدم التحايل عليها، فضلًا عن العمل على منع تنفيذ المشاريع الاستيطانية التي تهدد حل الدولتين والتواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية.

المستوطنات غير القانونية

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه الخطوات الإيجابية تمثل انتصارًا للحق والعدالة، وتعكس أهمية الدور البريطاني في دعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني، معربًا عن تطلعه إلى استمرار هذه المواقف بما يعزز الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة والسلام والاستقرار في المنطقة، ودعمًا لحقوق شعب لا يريد سوى العيش بكرامة وفي حرية مثله مثل باقي شعوب العالم.

من جانبه، أكد رئيس مجلس العموم البريطاني استمرار بلاده في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، قائلًا: "هذه هي البداية"، مضيفًا أن بريطانيا تلتزم التزامًا تامًا بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وحقه في العيش بحرية وكرامة، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وضمان عدم تكرار المأساة التي عاشها خلال الفترة الأخيرة.

حضر اللقاء من البرلمان العربي النائب السفير محمد العرابي، عضو البرلمان العربي، والنائب الدكتور محمد اليحياوي، عضو البرلمان العربي، ومن الأمانة العامة للبرلمان العربي الدكتور أشرف عبدالعزيز، مدير إدارة العلاقات الخارجية والمستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي، إلى جانب مسؤولي المراسم والإعلام.

البرلمان العربي اليماحي مجلس العموم البريطاني أروشا تنزانيا فلسطين دولة فلسطين المستوطنات محمد بن أحمد اليماحي ليندسي هويل الاتحاد البرلماني الدولي المملكة المتحدة الضفة الغربية الحكومة البريطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات

حالة الطقس

شبورة كثيفة وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-10-2026.. عيار 21 الآن والجنيه الذهب

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 أكتوبر

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

من يفعل هذا الأمر يوم الجمعة ينور الله وجهه يوم القيامة

من يفعل هذا الأمر يوم الجمعة ينور الله وجهه يوم القيامة

الجامع الأموي في حلب

بعد 13 عاما من الإغلاق.. الجامع الأموي الكبير في حلب يستعيد مكانته التاريخية

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار نيابي عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة أبوه وأمه بطنطا

ترشيحاتنا

الحريق

حريق صخم يلتهم محتويات محل بالفيوم والسبب ماس كهربائي

محافظة دمياط

حملات ميدانية لرفع كفاءة المرافق وتحسين الخدمات بمدن دمياط | صور

جهود متنوعة

قافلة بيطرية شاملة بمنطقة أبو الريش بحرى للحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم المربين

بالصور

أسعار ومواصفات سوزوكي فرونكس 2026 في السوق السعودي

سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026

قبل الضغط على الزناد.. ترامب يستعين ببرامج الذكاء الاصطناعي قبل اتخاذ القرارات العسكرية

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فستان ناعم.. إلهام شاهين تبهر متابعيها

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد