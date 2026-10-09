قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إهانة لإسرائيل.. تل أبيب تنتقد فوز نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام
الحكم محمد عادل :تصريح الاحتواء تم تحريفه
النصب الإلكتروني يهدد حساباتك البنكية.. كيف تحمي أموالك أثناء التسوق عبر الإنترنت؟
حكاية رحلة وطن.. مشروعات واستثمارات تجاوزت 15 تريليون جنيه خلال 12 سنة بمصر
سعر الدولار في البنوك الآن
هتلر حل المسألة .. كاتب يهودي يفجر جدلا بتصريحات عن المحرقة النازية
مش خايف ولم أتردد.. مدرب الزمالك السابق يوضح موقفه من الظهور عبر قناة الأهلي
خلافات أسرية تنتهي بنحر عنقها .. ضبط قاتل زوجته فى أسوان
«محدش يقدر يحكم الإنتاج».. تصريحات نارية تكشف عشوائية صناعة الدواجن بمصر
أزمة الدواجن تتفاقم.. خلاف بين اتحاد المنتجين ومحافظ القليوبية يصل إلى القضاء
موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز في الدوري المصري
مقتـ.ل شاب على يد نجل خاله وإصابة اثنين آخرين في الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليماحي يهنئ فيصل الفايز لتعيينه رئيسا لمجلس الأعيان الأردني

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

هنأ محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي فيصل الفايز، بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه رئيسًا لمجلس الأعيان الأردني، مؤكدًا أن هذه الثقة الملكية الغالية تعكس ما يحظى به من تقدير لمكانته الوطنية، وخبرته البرلمانية والسياسية الممتدة، وما يتمتع به من كفاءة واقتدار مشهود لهما على المستويين العربي والدولي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تمنياته لـ فيصل الفايز بالتوفيق والسداد في أداء مهامه الوطنية، ومواصلة مسيرته في خدمة المملكة الأردنية الهاشمية، بما يعزز دور المؤسسات التشريعية في دعم مسيرة التنمية وترسيخ العمل المؤسسي.

مجلس الأعيان الأردني

وأكد رئيس البرلمان العربي حرص البرلمان على تعزيز أواصر التعاون والعلاقات البرلمانية مع مجلس الأعيان الأردني، بما يدعم مسيرة العمل البرلماني العربي المشترك، ويعزز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في الدفاع عن قضايا الأمة ومصالح شعوبها، وتوحيد المواقف تجاه التحديات التي تواجه المنطقة، بما يحقق تطلعات الشعب العربي الكبير نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والتنمية.

واختتم رئيس البرلمان العربي بيانه بالإعراب عن خالص أمنياته لـ فيصل الفايز بدوام التوفيق والنجاح في أداء مسؤولياته الوطنية، ومواصلة عطائه في خدمة الأردن وشعبه، وتعزيز مسيرة العمل البرلماني العربي المشترك.

البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي فيصل الفايز مجلس الأعيان الأردني اليماحي محمد بن أحمد اليماحي الأردن المملكة الأردنية الهاشمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات

حالة الطقس

شبورة كثيفة وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-10-2026.. عيار 21 الآن والجنيه الذهب

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 أكتوبر

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

من يفعل هذا الأمر يوم الجمعة ينور الله وجهه يوم القيامة

من يفعل هذا الأمر يوم الجمعة ينور الله وجهه يوم القيامة

الجامع الأموي في حلب

بعد 13 عاما من الإغلاق.. الجامع الأموي الكبير في حلب يستعيد مكانته التاريخية

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار نيابي عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة أبوه وأمه بطنطا

ترشيحاتنا

OriginOS 7

فيفو تحسم الجدل.. موعد وصول تحديث أندرويد 17 إلى هواتفها

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| ويندوز 11 يختبر ميزة جديدة تجمع حالة بطارية أجهزتك في مكان واحد.. جوجل تتيح Gemini داخل كروم لجميع مستخدمي أندرويد

ضغطة زر واحدة قد تكلفك الكثير.. الجانب المظلم لـ "تسجيل الدخول السريع

ضغطة زر واحدة قد تكلفك الكثير.. الجانب المظلم لـ تسجيل الدخول السريع

بالصور

أسعار ومواصفات سوزوكي فرونكس 2026 في السوق السعودي

سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026

قبل الضغط على الزناد.. ترامب يستعين ببرامج الذكاء الاصطناعي قبل اتخاذ القرارات العسكرية

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فستان ناعم.. إلهام شاهين تبهر متابعيها

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد