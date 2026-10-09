اليماحي يهنئ فيصل الفايز لتعيينه رئيسا لمجلس الأعيان الأردني

هنأ محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي فيصل الفايز، بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه رئيسًا لمجلس الأعيان الأردني، مؤكدًا أن هذه الثقة الملكية الغالية تعكس ما يحظى به من تقدير لمكانته الوطنية، وخبرته البرلمانية والسياسية الممتدة، وما يتمتع به من كفاءة واقتدار مشهود لهما على المستويين العربي والدولي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تمنياته لـ فيصل الفايز بالتوفيق والسداد في أداء مهامه الوطنية، ومواصلة مسيرته في خدمة المملكة الأردنية الهاشمية، بما يعزز دور المؤسسات التشريعية في دعم مسيرة التنمية وترسيخ العمل المؤسسي.

مجلس الأعيان الأردني

وأكد رئيس البرلمان العربي حرص البرلمان على تعزيز أواصر التعاون والعلاقات البرلمانية مع مجلس الأعيان الأردني، بما يدعم مسيرة العمل البرلماني العربي المشترك، ويعزز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في الدفاع عن قضايا الأمة ومصالح شعوبها، وتوحيد المواقف تجاه التحديات التي تواجه المنطقة، بما يحقق تطلعات الشعب العربي الكبير نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والتنمية.

واختتم رئيس البرلمان العربي بيانه بالإعراب عن خالص أمنياته لـ فيصل الفايز بدوام التوفيق والنجاح في أداء مسؤولياته الوطنية، ومواصلة عطائه في خدمة الأردن وشعبه، وتعزيز مسيرة العمل البرلماني العربي المشترك.