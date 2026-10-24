نائب يطالب بتفعيل التأمين على العقارات وتطوير المناطق غير المخططة بالقاهرة

تقدم النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بدائرة عين شمس بمحافظة القاهرة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، بشأن تطوير منطقة مساكن عين شمس بمحافظة القاهرة وضرورة حصر العقارات الآيلة للسقوط وتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والترميم والصيانة اللازمة لحماية المواطنين وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وقال مرزوق، في طلب الإحاطة إن الدولة أولت اهتماماً كبيراً على مدار السنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين في إطار مساعيها الدؤوبة لرفع مستوى المعيشة وتوفير كافة الخدمات الأساسية باعتبارها حق لكل مواطن، ويتم ذلك وفق استراتيجية شاملة تستهدف التطوير والقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة بمختلف المحافظات، من خلال تشييد مجتمعات عمرانية وسكنية جديدة ومتكاملة تتوافق مع مختلف الفئات وتتوافر بها كافة الخدمات، بما يسهم في توفير سكن ملائم يليق بالمواطن المصري ، واستعادة الشكل الحضاري للدولة، ويغير وجه الحياة فى مصر.

وأوضح أن جهود الدولة في تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة أسفرت عن الانتهاء من تطوير 342 منطقة غير آمنة في 25 محافظة، تضم نحو 246 ألف وحدة سكنية، واستفاد من هذه المشروعات قرابة 1.2 مليون مواطن، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 63 مليار جنيه، وذلك بواقع 33 منطقة غير آمنة من الدرجة الأولى، و269 منطقة غير آمنة من الدرجة الثانية، و34 منطقة غير آمنة من الدرجة الثالثة، و21 منطقة غير آمنة من الدرجة الرابعة، ووفقاً للإحصائيات هذه المناطق تشمل 54 منطقة بالقاهرة.

وأشار مرزوق، إلى أن جهود التطوير امتدت إلى المناطق غير المخططة، حيث يبلغ إجمالي مساحة المناطق غير المخططة لعواصم مدن المحافظات 152 ألف فدان، وتصل تكلفة رفع كفاءة البنية الأساسية بها لـ 318 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تطوير 16.5 ألف فدان، من خلال تحسين شبكات الطرق والمرافق والخدمات والارتقاء بالبيئة العمرانية، إلى جانب تطوير وإحياء المناطق التاريخية والحضارية، وأعلنت الحكومة مصر خالية من المناطق غير الآمنة نهاية 2021، ومن المقرر أن تعلن أن مصر خالية من المناطق غير المخططة في 2030، وقد تم تطوير 56 منطقة غير مخططة بـمساحة 4616 فداناً، وتخدم حوالي 460 ألف أسرة، بينما يتم تطوير 79 منطقة بـمساحة 6941 فداناً، وتخدم حوالي 690 ألف أسرة، وفي محافظة القاهرة تم تطوير 31 منطقة غير مخططة تصل مساحتها لـ 2380 فداناً، بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه، واستفاد منها 263 ألف أسرة.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة التحرك العاجل لتطوير منطقة مساكن عين شمس، وحصر ومراجعة المنازل والعقارات الآيلة للسقوط بمنطقة مساكن عين شمس بمحافظة القاهرة، والوقوف على حالتها الإنشائية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، في ضوء ما تمثله العقارات المتهالكة من خطورة محتملة على حياة السكان والمارة، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

ولفت إلى أن المنطقة تحتاج لتطويرها وتأهيلها لتوفير حياة كريمة وآمنة وسكن كريم للأهالي، وسرعة ترميم وصيانة المباني وتوفير سكن بديل للمواطنين في العقارات الآيلة للسقوط التي تشكل خطورة على حياة المواطنين، ودعا إلى تطوير وتخطيط منطقة مساكن عين شمس، والعمل على تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق، وتطوير الميادين والشوارع، وزيادة المسطحات الخضراء ورفع كفاءة الحدائق العامة، ورصف وإنارة الطرق.

وأشار إلى أن محافظة القاهرة وبحسب الإحصائيات المعلنة، تضم نحو 27 ألف عقار تحتاج إلى معالجة، من بينها نحو 5 آلاف عقار تمثل خطورة داهمة على السكان، لافتاً إلى أن منطقة مساكن عين شمس تواجه معاناة شديدة في ظل تدهور البنية التحتية ونقص وتراجع مستوى الخدمات والمرافق، والأمر يتطلب حلول عاجلة من الجهات المعنية، خاصة أن حي عين شمس من أقدم وأعرق الأحياء السكنية في القاهرة ويضم كثافة سكانية مرتفعة جداً تتجاوز 3.5 مليون نسمة، ويجب الإسراع فى تطوير المنطقة، ووضع خطة عاجلة لتطوير وتنمية منطقة مساكن عين شمس وتحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات والمرافق اللازمة وتأهيل الطرق.

وأوصى النائب أشرف مرزوق بسرعة إجراء حصر دقيق بجميع العقارات الآيلة للسقوط؛ بحيث تكون هناك آلية واضحة للتعامل مع هذه العقارات، مثلما نجحت الحكومة في التعامل مع مشكلة المناطق غير الآمنة، أو المناطق العشوائية، وضرورة توفير وحدات لشاغلي الوحدات الآيلة للسقوط التي تشكل خطورة شديدة، واتخاذ إجراءات عاجلة لترميم وصيانة المباني المتهالكة لحماية الأرواح وسلامة المواطنين وتوفير سكن كريم لهم.

وطالب بضرورة تفعيل نظام التأمين على العقارات والمباني بما يوفر الحماية للمواطنين وضمان تعويضهم حال تعرض العقارات لأي وقائع خطرة، بالإضافة إلى التوعية بأهمية إجراء الصيانة الدورية خاصة للعقارات القديمة، وتنفيذ قرارات الترميم والتدعيم للمباني التي تحتاج تدخل عاجل، وتسريع عملية معاينة العقارات ذات الخطورة المرتفعة واتخاذ القرارات الضرورية بشأنها، وأن تتم معاينة المباني السكنية كل فترة زمنية تتناسب مع تاريخ إنشاء العقار ودرجة تعرضه البيئي وظروف شغلها، مع الحرص على تقييم الخطورة الإنشائية للمباني القائمة..

كما طالب النائب الحكومة بتوضيح حجم الاعتمادات المالية التي خصصتها الدولة لتطوير المناطق غير المخططة والتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط خاصة في محافظة القاهرة، ونصيب منطقة عين شمس من هذه الاعتمادات، كما طالب بتوضيح دور صندوق التنمية الحضرية في التعامل مع العقارات والمناطق غير الآمنة، وسرعة إدراج منطقة مساكن عين شمس في خطة التطوير.