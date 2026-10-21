طلب إحاطة بشأن نقص أدوية التأمين الصحي وأدوية الأمراض المزمنة.. والإنسولين في المقدمة

تقدم النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن النقص الشديد في الأدوية المتاحة من خلال منظومة التأمين الصحي، إلى جانب نقص المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة، خاصة مرضى السكر والضغط والقلب، مع التركيز على نقص الإنسولين.

وأوضح طلب الإحاطة أن الأزمة تمتد إلى خدمات التأمين الصحي المقدمة لطلاب المدارس، بما يضع المرضى وذويهم أمام صعوبات متزايدة في الحصول على الأدوية والعلاجات اللازمة، ويزيد من الأعباء المادية والنفسية عليهم.

وطالب النائب بضرورة الوقوف على أسباب هذا النقص، والعمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة منتظمة، مع إعطاء الأولوية للأدوية الحيوية التي لا يمكن للمرضى الاستغناء عنها، وعلى رأسها الإنسولين وأدوية الأمراض المزمنة.

كما شدد على أهمية ضمان استمرارية حصول المنتفعين بالتأمين الصحي، لا سيما طلاب المدارس، على الخدمات العلاجية والأدوية المقررة لهم، بما يحافظ على صحة المواطنين ويضمن حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة دون معاناة

وأكد النائب عماد الغنيمي أن توفير الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية يمثل ضرورة لا تحتمل التأجيل، خاصة أن مرضى الأمراض المزمنة يحتاجون إلى انتظام العلاج بصورة يومية، وأن أي نقص في الأدوية، وعلى رأسها الإنسولين، قد ينعكس سلبًا على استقرار حالتهم الصحية. وشدد على أهمية وضع آليات واضحة لضمان توافر الأدوية داخل منافذ التأمين الصحي، ومتابعة أرصدة المخزون بصورة دورية، وسرعة التدخل لمعالجة أي عجز، بما يضمن عدم انقطاع العلاج عن المرضى وأسرهم