طلب إحاطة للحكومة بشأن استبعاد مُتقدمين من مسابقة «تعيين المُعلمين»

تقدّمت الدكتورة شذا أحمد حبيب، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن استبعاد عدد من المتقدمين لمسابقة الدفعة الخامسة لتعيين المعلمين (معلم مساعد) من النتيجة النهائية.

وأوضحت «حبيب» في طلب الإحاطة المستند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن الاستبعاد طال متقدمين أتموا واجتازوا كافة مراحل الاختبارات الإلكترونية، والتدريبات البدنية والتربوية، والفحوصات المقررة بنجاح، ووصلوا إلى المراحل النهائية دون إعلان أسباب واضحة أو مبررة لاستبعادهم.

وأكدت أمين سر لجنة الشباب والرياضة أن هذا الإجراء يُهدر جهود كفاءات شبابية واعدة بذلت جهداً كبيراً طوال مراحل المسابقة، كما يتعارض مع مساعي الدولة لسد العجز الصارخ في أعداد المعلمين بمختلف المراحل التعليمية داخل المدارس.

وطالبت النائبة د. شذا أحمد حبيب بضرورة إعلان أسباب الاستبعاد بكل شفافية، وفتح باب التظلمات للمتضررين لإعادة مراجعة نتائجهم، فضلاً عن بحث إمكانية إعادة تنظيم الوزن النوعي للدرجات أو خفض حد الاجتياز إلى (65) درجة وفق القواعد المنظمة، لاستيعاب المتضررين وسد العجز بالمدارس تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، مع إحالة الطلب إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته بحضور المسئولين.