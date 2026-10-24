قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: تطعيم 21 مليون طفل لتعزيز مناعة المجتمع وحماية مصر من عودة الحصبة
هل يحضر ميسي كلاسيكو برشلونة وريال مدريد من كامب نو؟
الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن جلسات منتدى مصر على مدار 6 أيام
أبرزها رولكس وهيرميس.. متاجر فرنسا تتحصن قبل موجة احتجاجات اليوم
وائل جمعة عن تجديد عقد محمد هاني : عرضنا لسه موجود "| خاص
الرماية وحدائق الأهرام.. موعد افتتاح أولى مراحل مترو الهرم
الأهلي مش ماكينة ATM.. إعلامي ينتقد عموتة ويطالب بمحاسبة لاعبي الأهلي
هل قرر وزير التربية والتعليم إلغاء الإدارات التعليمية؟|رد حاسم من الوزارة الآن
بحضور الرئيس السيسي.. بدء الحفل الختامي لـ منتدى مصر 2026
بالأسماء..محافظ الشرقية يعتمد الأحوزة العمرانية لـ 53 قرية في 6مراكز
استقرار أسعار الذهب في الصاغة اليوم السبت.. كم يسجل عيار 21؟
1.2مليون يورو.. الأهلي يتحرك لضم أشرف عبادة في يناير بطلب من عموتة | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل قرر وزير التربية والتعليم إلغاء الإدارات التعليمية؟|رد حاسم من الوزارة الآن

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

انتشرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، أنباء تزعم أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، أعلن في منتدي مصر أنه سيتم إلغاء الإدارات التعليمية

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، هذه الأنباء ، حيث أكد مصدر مسئول لصدى البلد ، أن وزير التربية والتعليم لم يتحدث في منتدى مصر نهائيا عن إلغاء الإدارات التعليمية 

وحذر المصدر جميع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور من خطر الانسياق وراء شائعات السوشيال ميديا ، مشددا على ضرورة متابعة بيانات وزارة التربية والتعليم الرسمية فقط للحصول على أحدث قرارات وتصريحات وزير التربية والتعليم أولا بأول .

وعلى جانب آخر ، حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بأن مدى أحقية الاخصائيين الإجتماعيين واخصائيي التطوير والاخصائيين النفسيين واخصائيي الصحافة والمكتبات والمسرح في صرف حافز التدريس من عدمه

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدم أحقية الاخصائيين الإجتماعيين واخصائيي التطوير والاخصائيين النفسيين واخصائيي الصحافة والمكتبات والمسرح في صرف حافز التدريس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي للمديريات التعليمية : لقد اختص قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 4094 لسنة 2025 صرف حافز التدريس لشاغلي وظائف التعليم القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول ، ولم يتضمن القرار الاخصائيين والموجهين

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تقرر مضاعفة حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية ، حيث تم زيادته 1100 جنيه إضافية بالموازنة الجديدة ، ليصبح اجماليه 2100 جنيه بدلا من 1000 جنيه ، على أن يتم صرف حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي بالزيادة الجديدة اعتبارا من أول أكتوبر الجاري ، ويتم صرفها شهريا لمدة 9 أشهر حتى 30 يونيو من كل عام.

شروط صرف حافز التدريس أو الإدارة المدرسية

ويشترط لإستحقاق حافز التدريس و الإدارة المدرسية الإضافي توفر الشروط الاتية :

- استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقرر بالنسبة لشاغلي وظائف المعلمين على مدار الشهر وبمراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما من ضمنها العطلات والاعياد والمناسبات الرسمية ، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما.

-ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء وفي حالة تقدير كفايته بمرتبة فوق المتوسط يتم منحه 50% من قيمة الحافز.

- ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من 5 أيام من راتبه خلال شهر الصرف.

- ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفا عن العمل وذلك خلال مدة الوقف على أن يسترد ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته بمراعاة باقي الشروط.

-في جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف منتدي مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحد الأدنى للمعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاشات رسميًا.. هتقبض كام أول يناير؟

علي ماهر

إعلامي يكشف عن مدرب مصري مرشح لخلافة عموتة في الأهلي.. ما السبب؟

زفاف مصطفى شوبير

علقة موت ..رامز جلال يثير الجدل في زفاف مصطفى شوبير.. ماذا حدث؟

خالد الغندور

بعد خروج صنداونز.. رسالة عاجلة من خالد الغندور لـ لاعبي الزمالك

المتهمين

الزوج اعتدى والطليق صوّر.. الأمن يكشف كواليس فيديو سيدة الإسماعيلية

حفل زفاف مصطفي شوبير

هل انتهت الخلافات؟.. رقص أحمد شوبير مع عصام الحضري في حفل زفاف مصطفى

جوهر نبيل

بعد ضربه لها بإنجلترا.. وزير الرياضة يوجه بوقف مدرب زينة فاروق لاعبة تنس الطاولة

مودي شلاطة

القناة: لن نبيع شلاطة بأقل من 100 مليون.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي

ترشيحاتنا

السويس تستعد للاحتفال بذكرى المقاومة الشعبية

السويس تستعد للاحتفال بذكرى المقاومة الشعبية.. تفاصيل

صورة أرشيفية

زلزال في الأهلي بعد التعادل مع القناة.. انتقادات حادة تطارد الجهاز الفني

جانب من الحلقة

خبير تنمية بشرية: الاحتراق النفسي يجعل الإنسان غير قادر على الشعور بالسعادة

بالصور

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة بانتظام؟..7 فوائد مهمة للصحة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

البانيه بيشرب زيت كتير؟.. أخطاء تجنبيها عند القلي أبرزها كثرة التقليب

البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي

صلصة الطماطم حامضة؟.. حيل بسيطة لضبط المذاق أفضل من المحلات

صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد