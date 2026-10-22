رئيس جامعة الإسكندرية: الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة

أكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة، وتهيئة بيئة تعليمية دامجة تضمن تكافؤ الفرص، وتتيح لهم فرصًا متكافئة للتعلم والتميز والمشاركة الفاعلة في الحياة الجامعية والمجتمع، مشيرًا إلى أن تمكينهم يمثل أولوية في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز الدور المجتمعي للجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن مركز دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بكلية الأعمال يأتي امتدادًا لمركز طه حسين، المركز الرئيسي لرعاية ذوي الهمم بالجامعة، الذي تأسس عام 1976 لخدمة الطلاب المكفوفين، وشهد تطويرًا عام 2018 لتوسيع نطاق خدماته لتشمل مختلف أنواع الإعاقات، بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، بما يعكس حرص الجامعة على تطوير منظومة متكاملة لدعم الطلاب ذوي الإعاقة وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع الجامعي.

وأضاف أن الجامعة تحرص على تطوير الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة من خلال المركزين، وتوفير التسهيلات التعليمية والتقنيات المساعدة، وتنمية مهاراتهم الأكاديمية والمهنية، بما يسهم في إطلاق طاقاتهم الإبداعية وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في التنمية وسوق العمل، مؤكدًا أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوسيع نطاق الخدمات وتعزيز فرص التمكين والدمج المجتمعي.

ويجسد المركزان جهود جامعة الإسكندرية في تحويل توجهاتها إلى خدمات تعليمية وتقنية وتدريبية متكاملة، تستهدف تيسير العملية التعليمية، وتعزيز استقلالية الطلاب، ودعم مشاركتهم في الأنشطة الجامعية، فضلًا عن تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

جدير بالذكر أن مركز دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بكلية الأعمال افتُتح في أكتوبر 2019، بمبنى الدكتور نور التعليمي بكلية الأعمال، بدعم من نادي ليونز الإسكندرية أبوللو ونادي روتاري النزهة، وبمساهمة عدد من الأساتذة والشخصيات العامة، ويضم المركز معملًا للحاسب الآلي مجهزًا بـ13 جهازًا مزودًا ببرامج ناطقة لمساعدة الطلاب ذوي الإعاقة البصرية، إلى جانب استوديو لطباعة برايل والتسجيل الصوتي، وطابعات متخصصة لإعداد المناهج والمواد التعليمية بطريقة برايل، فضلًا عن قاعة استقبال ومكتب إداري لخدمة الطلاب.

ويقدم المركز حزمة متكاملة من الخدمات التعليمية والتقنية والتدريبية، تشمل طباعة المناهج والمواد التعليمية بطريقة برايل، وتسجيل المقررات صوتيًا، وتقديم الدعم التقني في الامتحانات الإلكترونية وإعداد الأبحاث، فضلًا عن مساعدة الطلاب في الإجراءات الإدارية. كما يسهم في تنمية المهارات الأكاديمية والمهنية للطلاب والخريجين من خلال التدريب على استخدام الحاسب الآلي واللغات، وإعداد السيرة الذاتية والتأهيل للمقابلات الشخصية، والسعي إلى توفير فرص التدريب العملي والتوظيف بالتعاون مع المؤسسات المختلفة. وينظم المركز فعاليات ثقافية وفنية ورياضية ورحلات طلابية، بالتوازي مع تنفيذ أنشطة تدريبية بالتعاون مع جهات متخصصة، من بينها المركز الثقافي الأمريكي «أميديست». وقد نجح المركز في طباعة أكثر من 5 آلاف ورقة بطريقة برايل، وتقديم خدمات الدعم والتدريب لمئات الطلاب والخريجين من مختلف الكليات، ودعم مشاركتهم في المسابقات والأنشطة الطلابية.