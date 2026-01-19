ناصر ماهر خارج قائمة الزمالك أمام المصري خوفا على صفقة بيراميدز

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن الجهاز الفني لنادي الزمالك، استقر على استبعاد ناصر ماهر من حسابات الفريق في مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها 25 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك خوفًا من تعرض اللاعب للإصابة بما قد يعطل إتمام صفقة انتقاله إلى بيراميدز خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وتابع الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، معتمد جمال المدير الفني للزمالك قد استفسر عن موقف ناصر ماهر، خاصة أن اللاعب شارك في مران الفريق بشكل طبيعي اليوم، رغم التوصل لاتفاق نهائي مع بيراميدز على تفاصيل الصفقة.

وأضاف، أبلغت إدارة الزمالك المدير الفني بأن اللاعب خارج الحسابات ولن يتم قيده في قائمة مباراة المصري، حفاظًا عليه وحتى لا تتأثر الصفقة.

واختتم: يأتي تأخير إتمام الانتقال بسبب عدم قيام نادي بيراميدز حتى الآن بتحويل المقابل المالي المتفق عليه إلى نادي الزمالك، رغم الاتفاق على جميع بنود الصفقة.