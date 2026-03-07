اهدى يا بابا.. مجدي الهواري يوجه رسالة لـ محمد سامي بعد صراع الأعلى مشاهدة

وجه المخرج مجدي الهواري رسالة للمخرج محمد سامي، بسبب تصريحاته حول الأعلى مشاهدة خلال شهر رمضان.

وكتب مجدي الهواري، عبر فيسبوك: “يا ابني اهدى شوية وخلي اللي يقول يقول.. كبر دماغك بلاش.. الموسم كله للنسيان.. وبعدين إنت هتمثل قريب وكله هيردهالك.. بلاش عداء الناس.. ده غير جمهور الناس ديه يكرهك.. قبل ماتبدأ! فيه فرق وإحنا مستخبيين ورا الكاميرا نقول اللي عايزينه! وقفنا قدام الكاميرا.. لا نخاف بقى علشان محتاجين نربي زبون يطلعنا ترند حقيقي ولا إيه؟ اهدى.. اهدى يا بابا بصوت الأسطورة”.

يذكر أن الساعات الأخيرة حدثت فيما يشبه الخناقة، أو معركة كلامية بين الفنان عمرو سعد والمخرج محمد سامي وياسمين عبد العزيز على صاحب المسلسل الأعلى مشاهدة في رمضان، بدأها الفنان عمرو سعد، حيث هاجم كل من روج أن مسلسله غير متصدر المشاهدات، ونشر تقارير وصفها بالمعتمدة وغير المزورة تؤكد أن مسلسله “إفراج” هو المتصدر.

فيما خرج بعد ذلك المخرج محمد سامي للجمهور عبر فيديو مصور بسيارة فارهة مرتديا أفخم الملابس، ليدافع عن مسلسل زوجته "الست موناليزا" ، مؤكدا أن الأرقام تؤكد أن مسلسلها هو المتصدر، ساخرا من محاولات الآخرين تكذيب هذا الأمر.

لتدخل الفنانة ياسمين عبد العزيز، بطلة مسلسل "وننسى اللي كان"، على خط النار، ونشرت صورتها برفقة أم الإعلامية شيماء جمال، وعلقت ساخرة: "صورة يمكنك سماعها".