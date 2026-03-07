برلماني يهاجم إيدي كوهين: صهيوني رخيص وتصريحاته لن تنال من المصريين

قال مصطفى البنا عضو مجلس النواب إن التصريحات الصادرة عن الصهيوني إيدي كوهين بحق مصر والمصريين تمثل تجاوزاً سافراً وتطاولاً مرفوضاً على دولة كبيرة بحجم مصر وشعب عريق له تاريخ طويل من الحضارة والدفاع عن قضايا أمته.

وأضاف البنا أن ما صدر عن كوهين لا يعدو كونه محاولة رخيصة من صهيوني رخيص لإثارة الجدل والبحث عن الشهرة عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال الإساءة إلى مصر وشعبها، مؤكداً أن مثل هذه التصريحات لا تعبر إلا عن حالة من الإفلاس السياسي والأخلاقي لدى مثل هؤلاء.

وأكد عضو مجلس النواب أن مصر دولة ذات سيادة ومكانة راسخة في المنطقة والعالم، ولا يمكن أن تنال منها أو من شعبها تصريحات استفزازية تصدر عن أشخاص اعتادوا إثارة الفتن والتطاول على الدول والشعوب لتحقيق مكاسب إعلامية أو سياسية ضيقة.

وتابع البنا قائلاً إن الشعب المصري معروف بوعيه وصلابته واعتزازه ببلاده وتاريخه، ولن يسمح لأي شخص أو جهة بالتقليل من شأنه أو الإساءة إلى بلده، مشيراً إلى أن المصريين يقفون دائماً صفاً واحداً في مواجهة أي محاولات للنيل من كرامتهم الوطنية، مؤكدًا على أن مصر أكبر من أي محاولات للإساءة أو الاستفزاز.