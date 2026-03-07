إسرائيل توجه إنذاراً شديد اللهجة للرئيس اللبناني بسبب حزب الله

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، الرئيس اللبناني جوزيف عون، من أن لبنان "سيدفع الثمن" لعدم نزع سلاح حزب الله، الميليشيا المدعومة من إيران والتي تسيطر على جنوب البلاد.

وفي خطاب متلفز موجه إلى الرئيس اللبناني، قال كاتس إن لبنان "قطع وعدًا والتزم بتنفيذ الاتفاق ونزع سلاح حزب الله، ولكن هذه الأمور لا تحدث".

وأضاف كاتس: "إذا اضطررنا للاختيار بين الدفاع عن المدنيين والجنود أو عن دولة لبنان، فإن الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني بأكمله سيدفعان الثمن".

بعد انتخاب عون في يناير 2025، تعهد باستعادة احتكار الجيش اللبناني للأسلحة في البلاد من خلال نزع سلاح حزب الله إلا أن الجماعة المسلحة واصلت عملياتها وشنّت هجومًا على إسرائيل الأسبوع الماضي في أعقاب الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران.

وقال كاتس إن إسرائيل لا تملك "أيّ مطالباتٍ إقليمية" في لبنان، "لكننا لن نقبل بتجدد إطلاق النار من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل".

وأضاف كاتس في رسالته إلى عون: "لذلك نتوجه إليكم ونحذركم - تحركوا قبل أن نُقدم على ما هو أسوأ".