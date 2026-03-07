قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة
الحرس الوطني الكويتي يسقط مسيرة.. وصفارات تدوي بالبحرين.. وبيان للأردن
جيش الاحتلال يصدر إنذاراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
الصحة: تقرير أسبوعي يرصد تقدمًا ملحوظًا في المشروعات القومية خلال الأسبوع الأول من مارس 2026
مدارس ووحدات سكنية.. إيران تكشف حصيلة أضرار استهداف المنشآت المدنية خلال الحرب
حزب الله يستهدف موقع بلاط التابع لجيش الاحتلال المستحدث في جنوب لبنان بالصواريخ
بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل
الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لمسيرات وصواريخ استهدفت منشآت حيوية
3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر
صواريخ خارقة للتحصينات.. الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة النبي شيت في لبنان| التفاصيل
مدبولي يسلم عقود وحدات سكنية بحدائق العاصمة لمحدودي ومتوسطي الدخل
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العراقي تداعيات التصعيد العسكري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل توجه إنذاراً شديد اللهجة للرئيس اللبناني بسبب حزب الله

كاتس
كاتس
قسم الخارجي

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، الرئيس اللبناني جوزيف عون، من أن لبنان "سيدفع الثمن" لعدم نزع سلاح حزب الله، الميليشيا المدعومة من إيران والتي تسيطر على جنوب البلاد.

وفي خطاب متلفز موجه إلى الرئيس اللبناني، قال كاتس إن لبنان "قطع وعدًا والتزم بتنفيذ الاتفاق ونزع سلاح حزب الله، ولكن هذه الأمور لا تحدث".

وأضاف كاتس: "إذا اضطررنا للاختيار بين الدفاع عن المدنيين والجنود أو عن دولة لبنان، فإن الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني بأكمله سيدفعان الثمن".

بعد انتخاب عون في يناير 2025، تعهد باستعادة احتكار الجيش اللبناني للأسلحة في البلاد من خلال نزع سلاح حزب الله إلا أن الجماعة المسلحة واصلت عملياتها وشنّت هجومًا على إسرائيل الأسبوع الماضي في أعقاب الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران.

وقال كاتس إن إسرائيل لا تملك "أيّ مطالباتٍ إقليمية" في لبنان، "لكننا لن نقبل بتجدد إطلاق النار من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل".

وأضاف كاتس في رسالته إلى عون: "لذلك نتوجه إليكم ونحذركم - تحركوا قبل أن نُقدم على ما هو أسوأ".

وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس حزب الله الميليشيا المدعومة من إيران الحكومة اللبنانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

ترشيحاتنا

مباريات اليوم

قمة إنجليزية ومواجهة إسبانية قوية.. أبرز مباريات اليوم السبت

ريال مدريد

ريال مدريد يحقق إنجازا تاريخيا بعد الفوز على سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

محمد صلاح

رقم مميز جديد.. محمد صلاح بين ملوك الثنائيات في الدوري الإنجليزي

بالصور

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد