مجدي الهواري يهاجم دفاع منتخب مصر بعد الخسارة أمام السنغال

وجّه المخرج مجدي الهواري انتقادات حادة للأداء الدفاعي للمنتخب المصري، معربًا عن غضبه من الطريقة التي ظهر بها الفريق خلال مبارياته الأخيرة، وذلك عقب الهزيمة التي تلقاها أمام منتخب السنغال أمس



وكتب الهوارى، وذلك عبر حسابه على فيسبوك: «بلا offside، بلا handball.. فكك.. مفيش فى الدنيا سنة 2026 الكرة الدفاعية ديه، الكلام ده خلص من أيام الجوهري!! حسبنا الله ونعم الوكيل، منتخب مصر».

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية ومهمة أمام نظيره منتخب نيجيريا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد خروج المنتخبين من الدور نصف النهائي للبطولة.

توقيت المباراة المرتقبة

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع منتخب نيجيريا يوم السبت المقبل، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة أمم أفريقيا.

وتنطلق المواجهة في أجواء تنافسية مرتقبة، حيث يسعى كل منتخب لتقديم أداء قوي يعكس حجم تاريخه وإمكانات لاعبيه، خاصة أن المباراة تمثل اختبارًا مهمًا قبل إسدال الستار على مشوار البطولة.