آلية بالكامل.. بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محاميين
الهند تجدد دعوتها لمواطنيها بتجنب السفر إلى إيران
كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال
تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ 117 من مصر إلى قطاع غزة
أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة..الأرصاد تحذر من طقس اليوم
حظر الموبايل في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 للطلاب والمعلمين
هيثئة البث الإسرائيلية: باقون في الخط الأصفر حتي نزع سلاح حماس
مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي
جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة شمال قطاع غزة
بـ 500 مليون دولار .. أمريكا تبيع أول دفعة من النفط الفنزويلي
هل يجوز الصيام في شهر رجب بنية التطوع وكفارة اليمين .. الإفتاء توضح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مجدي الهواري يهاجم دفاع منتخب مصر بعد الخسارة أمام السنغال

يمنى عبد الظاهر

وجّه المخرج مجدي الهواري انتقادات حادة للأداء الدفاعي للمنتخب المصري، معربًا عن غضبه من الطريقة التي ظهر بها الفريق خلال مبارياته الأخيرة، وذلك عقب الهزيمة التي تلقاها أمام منتخب السنغال أمس


وكتب الهوارى، وذلك عبر حسابه على فيسبوك: «بلا offside، بلا handball.. فكك.. مفيش فى الدنيا سنة 2026 الكرة الدفاعية ديه، الكلام ده خلص من أيام الجوهري!! حسبنا الله ونعم الوكيل، منتخب مصر».

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية ومهمة أمام نظيره منتخب نيجيريا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد خروج المنتخبين من الدور نصف النهائي للبطولة. 

توقيت المباراة المرتقبة

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع منتخب نيجيريا يوم السبت المقبل، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة أمم أفريقيا.

وتنطلق المواجهة في أجواء تنافسية مرتقبة، حيث يسعى كل منتخب لتقديم أداء قوي يعكس حجم تاريخه وإمكانات لاعبيه، خاصة أن المباراة تمثل اختبارًا مهمًا قبل إسدال الستار على مشوار البطولة.

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

