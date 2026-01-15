مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

وجه إكرامي الشحات، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، انتقادا لمحمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني عقب الهزيمة أمام السنغال في كأس أمم افريقيا.

وقال إكرامى خلال تصريحات تلفزيونية: “حزين جدا بسبب الشناوى، أنا دافعت عنه المباراة اللى فاتت أمام كوت ديفوار ولكن النهاردة مش لاقى مبرر أدافع عنه بيه”.

وأضاف: “المفروض إن إمكانياته أكبر من كدة وأحسن من كدة.. والخطأ اللى دايما بيقع فيه إنه بيقعد على رجله وده حصل فى الهدف الأول بمباراة ساحل العاج واتكرر أمام السنغال”.

وتابع: “الرؤية واضحة تماما بالنسبة للشناوى والكورة متشاطة من بعيد وهو مفكرش يعمل أى محاولة عليها”.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية ومهمة أمام نظيره منتخب نيجيريا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد خروج المنتخبين من الدور نصف النهائي للبطولة.

وتأتي هذه المباراة لتمنح كلا المنتخبين فرصة إنهاء مشوارهما القاري بنتيجة إيجابية، وحصد الميدالية البرونزية، في ظل رغبة كل طرف في مصالحة جماهيره وتأكيد حضوره القوي على الساحة الأفريقية.