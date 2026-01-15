قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حظر الموبايل في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 للطلاب والمعلمين
هيثئة البث الإسرائيلية: باقون في الخط الأصفر حتي نزع سلاح حماس
مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي
جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة شمال قطاع غزة
بـ 500 مليون دولار .. أمريكا تبيع أول دفعة من النفط الفنزويلي
هل يجوز الصيام في شهر رجب بنية التطوع وكفارة اليمين .. الإفتاء توضح
ارتفاع جديد.. أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات اليوم الخميس
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في بطولة كأس عاصمة مصر
بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة| 214 ألف طالب يمتحنون الكمبيوتر والتربية الفنية
رضا بهلوي: بعد سقوط نظام آيات الله سنعترف بإسرائيل فوراً و ننهي البرنامج النووي
3 مرشحين جدد على منصب النقيب العام.. ومفاجأة تنتظر مهندسي البحر الأحمر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

إكرامي
إكرامي
سارة عبد الله

وجه إكرامي الشحات، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، انتقادا لمحمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني عقب الهزيمة أمام السنغال في كأس أمم افريقيا.

وقال إكرامى خلال تصريحات تلفزيونية: “حزين جدا بسبب الشناوى، أنا دافعت عنه المباراة اللى فاتت أمام كوت ديفوار ولكن النهاردة مش لاقى مبرر أدافع عنه بيه”.

وأضاف: “المفروض إن إمكانياته أكبر من كدة وأحسن من كدة.. والخطأ اللى دايما بيقع فيه إنه بيقعد على رجله وده حصل فى الهدف الأول بمباراة ساحل العاج واتكرر أمام السنغال”.

وتابع: “الرؤية واضحة تماما بالنسبة للشناوى والكورة متشاطة من بعيد وهو مفكرش يعمل أى محاولة عليها”.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية ومهمة أمام نظيره منتخب نيجيريا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد خروج المنتخبين من الدور نصف النهائي للبطولة. 

وتأتي هذه المباراة لتمنح كلا المنتخبين فرصة إنهاء مشوارهما القاري بنتيجة إيجابية، وحصد الميدالية البرونزية، في ظل رغبة كل طرف في مصالحة جماهيره وتأكيد حضوره القوي على الساحة الأفريقية.

كوت ديفوار السنغال محمد الشناوي إكرامي الشحات منتخب مصر كأس أمم افريقيا

