حظر الموبايل في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 للطلاب والمعلمين
هيثئة البث الإسرائيلية: باقون في الخط الأصفر حتي نزع سلاح حماس
مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي
جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة شمال قطاع غزة
بـ 500 مليون دولار .. أمريكا تبيع أول دفعة من النفط الفنزويلي
هل يجوز الصيام في شهر رجب بنية التطوع وكفارة اليمين .. الإفتاء توضح
ارتفاع جديد.. أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات اليوم الخميس
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في بطولة كأس عاصمة مصر
بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة| 214 ألف طالب يمتحنون الكمبيوتر والتربية الفنية
رضا بهلوي: بعد سقوط نظام آيات الله سنعترف بإسرائيل فوراً و ننهي البرنامج النووي
3 مرشحين جدد على منصب النقيب العام.. ومفاجأة تنتظر مهندسي البحر الأحمر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الفرق كبير.. خالد الغندور يثير الجدل بمنشور غامض

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل عقب هزيمة منتخب مصر أمام السنغال في كأس الأمم الافريقية.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "هناك من يسعد الناس أينما ذهب وهناك من يسعد الناس إذا ذهب والفرق كبير".

وأكد الإعلامي خالد الغندور، الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أصدر قرارًا بشأن تصنيف منتخب مصر عقب الخسارة أمام نظيره منتخب السنغال، واتخذ «فيفا» قرارًا عقب نهاية المباراة في الوقت الأصلي بعدم خصم أي نقاط من الفراعنة ليظل رصيدهم 1556.1 نقطة في المركز 31 حتى الآن في تصنيف شهر فبراير.

وقال الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن تنص لوائح التصنيف الدولي بعدم خصم أي نقاط من المنتخبات في حالة الخسارة في الأدوار الإقصائية ليحتفظ الفراعنة بنقاطهم في هذا الدور.

خالد الغندور منتخب مصر السنغال كأس الأمم الافريقية

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2026 بشأن امتحان اللغة الإنجليزية

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

الخميس أم الجمعة؟.. موعد صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

حسام حسن

طالب بتدخل الفيفا.. 8 تصريحات نارية لحسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

البابا لاون

البابا لاون: يسوع يدعونا أصدقاءه فلا نُهمل نداء الصداقة مع الله

المدافن الصحية الامنة

وزيرة البيئة تعلن عن التسليم النهائي للمدافن الصحية الآمنة بالبحر الأحمر

عيد الآثاريين المصريين

وزير السياحة والآثار يشهد حفل عيد الآثاريين المصريين.. صور

بالصور

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة سلطة الكينوا بالرمان

رامى إمام

رامى إمام يعلق على جدل الممثل الأعلى أجرا: هزار ومنافسة شريفة .. فيديو

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

