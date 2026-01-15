الفرق كبير.. خالد الغندور يثير الجدل بمنشور غامض

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل عقب هزيمة منتخب مصر أمام السنغال في كأس الأمم الافريقية.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "هناك من يسعد الناس أينما ذهب وهناك من يسعد الناس إذا ذهب والفرق كبير".

وأكد الإعلامي خالد الغندور، الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أصدر قرارًا بشأن تصنيف منتخب مصر عقب الخسارة أمام نظيره منتخب السنغال، واتخذ «فيفا» قرارًا عقب نهاية المباراة في الوقت الأصلي بعدم خصم أي نقاط من الفراعنة ليظل رصيدهم 1556.1 نقطة في المركز 31 حتى الآن في تصنيف شهر فبراير.

وقال الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن تنص لوائح التصنيف الدولي بعدم خصم أي نقاط من المنتخبات في حالة الخسارة في الأدوار الإقصائية ليحتفظ الفراعنة بنقاطهم في هذا الدور.