ضياء السيد: محمد الشناوي لا يتحمل مسئولية هدف السنغال

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن المنتخب الوطني لم ينجح في تحقيق الهدف الأساسي خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، والمتمثل في التأهل إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب، مشيرًا إلى أن الخروج أمام السنغال يعكس إخفاقًا فنيًا واضحًا.

ضياء السيد

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن جماهير المغرب خلال مباراة مصر والسنغال لم تكن تشجع المنتخب المصري، موضحًا أن أداء الفراعنة في اللقاء لم يكن على المستوى المطلوب.

وأضاف أن منتخب مصر فشل بعدم التأهل إلى النهائي، مؤكدًا أن الطموحات كانت دائمًا تتمثل في الوصول إلى المباراة الختامية، إلا أن الأداء أمام السنغال جاء سيئًا، خاصة على المستوى الهجومي.

وأوضح ضياء أن أول محاولة حقيقية لمنتخب مصر على مرمى السنغال جاءت في الدقيقة 95، وهو ما يعكس الحذر الزائد الذي ظهر به اللاعبون طوال اللقاء، على حساب الفاعلية الهجومية.

وأشار إلى أن الأداء في مباراة كوت ديفوار كان مختلفًا تمامًا، حيث نجح المنتخب في التنظيم الدفاعي الجيد، مع تنفيذ التحولات الهجومية بشكل مميز وتسجيل الأهداف، إلا أن ذلك لم يتكرر أمام السنغال، التي درست مواجهة مصر السابقة جيدًا، وأغلقت كل المساحات، مما أفقد الفراعنة القدرة على تنفيذ التحولات بنفس الكفاءة.

واختتم ضياء السيد تصريحاته بالتأكيد على أن محمد الشناوي لا يتحمل مسؤولية هدف السنغال، موضحًا أن الكرة جاءت بسرعة كبيرة ولم يتمكن الحارس من رؤيتها، بعدما مرت من بين قدمي حسام عبد المجيد قبل أن تسكن الشباك.