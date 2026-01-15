قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم
رئيس الوزراء يتفقد بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر للحاويات
اليوم.. صرف "تكافل وكرامة" عن شهر يناير بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
مسئول أمريكي: قاذفات بعيدة المدى وضعت بحالة تأهب لتنفيذ ضربات ثانوية بإيران
البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل
الأزمة الإيرانية.. ضغوط خارجية وعقوبات أمريكية تثقل كاهل الشعب
أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟
وزير الخارجية الإيراني: ليس لدينا أي نية لإعدام الناس شنقاً
إيران تمدد إغلاق مجالها الجوي
القضية التاسعة.. فيفا يوقف قيد الزمالك 3 فترات جديدة
الولايات المتحدة تحرك مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية نحو الشرق الأوسط
ضياء السيد: محمد الشناوي لا يتحمل مسئولية هدف السنغال

باسنتي ناجي

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن المنتخب الوطني لم ينجح في تحقيق الهدف الأساسي خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، والمتمثل في التأهل إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب، مشيرًا إلى أن الخروج أمام السنغال يعكس إخفاقًا فنيًا واضحًا.

ضياء السيد

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن جماهير المغرب خلال مباراة مصر والسنغال لم تكن تشجع المنتخب المصري، موضحًا أن أداء الفراعنة في اللقاء لم يكن على المستوى المطلوب.

وأضاف أن منتخب مصر فشل بعدم التأهل إلى النهائي، مؤكدًا أن الطموحات كانت دائمًا تتمثل في الوصول إلى المباراة الختامية، إلا أن الأداء أمام السنغال جاء سيئًا، خاصة على المستوى الهجومي.

وأوضح ضياء أن أول محاولة حقيقية لمنتخب مصر على مرمى السنغال جاءت في الدقيقة 95، وهو ما يعكس الحذر الزائد الذي ظهر به اللاعبون طوال اللقاء، على حساب الفاعلية الهجومية.

وأشار إلى أن الأداء في مباراة كوت ديفوار كان مختلفًا تمامًا، حيث نجح المنتخب في التنظيم الدفاعي الجيد، مع تنفيذ التحولات الهجومية بشكل مميز وتسجيل الأهداف، إلا أن ذلك لم يتكرر أمام السنغال، التي درست مواجهة مصر السابقة جيدًا، وأغلقت كل المساحات، مما أفقد الفراعنة القدرة على تنفيذ التحولات بنفس الكفاءة.

واختتم ضياء السيد تصريحاته بالتأكيد على أن محمد الشناوي لا يتحمل مسؤولية هدف السنغال، موضحًا أن الكرة جاءت بسرعة كبيرة ولم يتمكن الحارس من رؤيتها، بعدما مرت من بين قدمي حسام عبد المجيد قبل أن تسكن الشباك.

البابا لاون

البابا لاون: يسوع يدعونا أصدقاءه فلا نُهمل نداء الصداقة مع الله

المدافن الصحية الامنة

وزيرة البيئة تعلن عن التسليم النهائي للمدافن الصحية الآمنة بالبحر الأحمر

عيد الآثاريين المصريين

وزير السياحة والآثار يشهد حفل عيد الآثاريين المصريين.. صور

بالصور

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة سلطة الكينوا بالرمان

يمنع السرطان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟

عرض 62 سيارة لـ 11 علامة من ستيلانس في معرض بروكسل للسيارات

رامى إمام

رامى إمام يعلق على جدل الممثل الأعلى أجرا: هزار ومنافسة شريفة .. فيديو

