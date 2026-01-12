ضياء السيد: الأهلي لن يفرط في إمام عاشور.. وحسم الصفقات بطيء

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن تألق لاعب الأهلي إمام عاشور في بطولة أمم إفريقيا جعله محط أنظار العديد من الكشافين والأندية، مشيرًا إلى أن الحديث حول مستقبله الاحترافي أصبح متزايدًا خلال الفترة الأخيرة.

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC، إن إمام عاشور أصبح تحت الأضواء بقوة بعد ظهوره المميز في أمم إفريقيا، خاصة في ظل تواجد عدد كبير من الكشافين لمتابعة اللاعبين خلال البطولة.

وتابع: «في رأيي، حتى لو وصلت عروض قوية لإمام عاشور، فلن يرحل قبل كأس العالم».

وأضاف أن اللاعب تألق بشكل لافت خلال مباراة كوت ديفوار، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود نقطة قد تثير قلق الأندية الأوروبية، وهي عودته السريعة من تجربة الاحتراف مع نادي ميتيلاند الدنماركي، وهو ما قد يجعل بعض الأندية تعيد تقييم موقفها قبل التعاقد معه.

وأوضح ضياء السيد أن النادي الأهلي يسعى بقوة للتتويج بـ الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، من أجل ضمان التواجد في بطولة الإنتركونتيننتال، وهو ما يجعل إدارة النادي ترفض فكرة الاستغناء عن إمام عاشور في الوقت الحالي، مؤكدًا أن رحيله لن يكون مطروحًا إلا بعد حسم البطولتين.

وشدد على أن غياب الصفقات الجديدة حتى الآن يزيد من صعوبة رحيل اللاعب، لافتًا إلى أن انتقال إمام عاشور في فترة الانتقالات الشتوية (يناير) سيكون أمرًا صعبًا للغاية.

كما انتقد ضياء السيد بطء الأهلي في حسم الصفقات، مؤكدًا أنه كان من الأفضل إنهاء بعض التعاقدات مبكرًا حتى تتاح للاعبين فرصة التدريب والانسجام مع الفريق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأندية الأوروبية لا تكتفي بمباراة أو اثنتين لمراقبة اللاعبين، بل تتابعهم في أكثر من لقاء، مشيرًا إلى أن حظ إمام عاشور لم يكن موفقًا، حيث لم يشارك في أول أربع مباريات بالبطولة لفترات كافية، وهو ما قد يؤثر نسبيًا على عملية تقييمه من جانب الكشافين.

