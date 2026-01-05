قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض: رئيسة فنزويلا المؤقتة ستلتزم بالمطالب الأمريكية
فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات
بيير أوتشو.. فأل حسن لمنتخب مصر قبل مواجهة بنين في أمم أفريقيا 2025
ستارة تتسبب في سقوط طالبة من الطابق الثالث أمام جراج أكاديمية الفنون
هل يجوز تغطية الفم والأنف بالكوفية بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء توضح الحكم
بلطجة وترويع.. كواليس سقوط أنبوبة في بولاق الدكرور
نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد إلهام شاهين: حبايبي من برج الجدي
اليمن.. قوات درع الوطن تحبط محاولة تهريب أسلحة منهوبة وتضبط المتورطين
مواصفات شيفروليه سبارك الكهربائية الجديدة كليًا.. صور
4 مليون دولار.. رحيل لاعبين من الزمالك لحل الأزمة المالية
اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الكلاب الضالة في منطقتك
هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يستوجب سجود السهو؟.. اعرف رأي الشرع
إمام عاشور يهنئ وسام أبو علي بعيد ميلاد: آلة الأهداف

ميرنا محمود

حرص إمام عاشور، لاعب الأهلي، على تهنئة زميله السابق بالفريق وسام أبو علي بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر إمام عاشور صورة برفقة وسام أبو علي وعلق: عيد ميلاد سعيد لآلة الأهداف!.

وكشفـت تقارير إعلامية، ، عن دخول اسم وسام أبو علي، لاعب الأهلي المصري السابق ونجم كولومبوس كرو الأمريكي الحالي، دائرة اهتمامات أحد أندية الدوري التركي، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وكان وسام أبو علي قد غادر صفوف الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد انتقاله إلى كولومبوس كرو بعقد يمتد لموسم ونصف، في صفقة تجاوزت قيمتها 6 ملايين يورو.

وذكرت صحيفة «ديلي ريكورد سبورت» أن اللاعب قد يكون على أعتاب الرحيل عن الدوري الأمريكي مع بداية العام الجديد، في ظل وجود رغبة تركية قوية لضمه خلال الميركاتو الشتوي.

