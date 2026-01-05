إمام عاشور يهنئ وسام أبو علي بعيد ميلاد: آلة الأهداف

حرص إمام عاشور، لاعب الأهلي، على تهنئة زميله السابق بالفريق وسام أبو علي بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر إمام عاشور صورة برفقة وسام أبو علي وعلق: عيد ميلاد سعيد لآلة الأهداف!.

وكشفـت تقارير إعلامية، ، عن دخول اسم وسام أبو علي، لاعب الأهلي المصري السابق ونجم كولومبوس كرو الأمريكي الحالي، دائرة اهتمامات أحد أندية الدوري التركي، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وكان وسام أبو علي قد غادر صفوف الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد انتقاله إلى كولومبوس كرو بعقد يمتد لموسم ونصف، في صفقة تجاوزت قيمتها 6 ملايين يورو.

وذكرت صحيفة «ديلي ريكورد سبورت» أن اللاعب قد يكون على أعتاب الرحيل عن الدوري الأمريكي مع بداية العام الجديد، في ظل وجود رغبة تركية قوية لضمه خلال الميركاتو الشتوي.