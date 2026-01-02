قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر في المقدمة.. بيان من 8 دول عربية وإسلامية بشأن تدهور الوضع الإنساني في غزة
السيطرة على انفجار خط مياه في المنوفية
بحضور 3 وزراء .. افتتاح مسجد السميع العليم بمنطقة برانيس جنوب مرسى علم
أدى الامتحان نيابة عن زميله.. تجديد حبس طالبين بـ علاج طبيعي قنا
راجع من فرح أخوه.. مصرع شاب في حادث تصادم بأوسيم
تفاصيل إصابة 25 شخصا باشتباه تسمم عقب تناولهم وجبة خلال حنة ببلبيس في الشرقية
وظائف خالية| محافظة أسيوط تعلن عن وظائف قيادية بمديرية التربية والتعليم
لماذا أعلن أحمد السقا اعتزال السوشيال ميديا.. ايه الحكاية؟
وصلت لطريق مسدود .. القصة الكاملة لأزمة مسلسل عاليا لـ غادة عبد الرازق
7.4 مليار دولار صادرات رقمية.. مصر تتقدم 47 مركزا عالميا| كشف حساب وزارة الاتصالات في ٢٠٢٥
هل كان زهد النبي يعني الفقر؟.. الأوقاف تكشف صورا من سيرة الرسول
غرفة السلع السياحية: صرف منحة مالية لأسر المتوفين من يناير 2026
وسام أبو علي يوجه رسالة لوالدته في أحدث ظهور

سارة عبد الله

شارك وسام أبو علي، لاعب الأهلي المصري السابق ونجم كولومبوس كرو الأمريكي الحالي، صورة جديدة عبر حسابه على انستجرام.

وظهر وسام أبو علي رفقة والدته، وحرص على تهنئتها بمناسبة عيد ميلادها.

وكشفـت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، عن دخول اسم وسام أبو علي، لاعب الأهلي المصري السابق ونجم كولومبوس كرو الأمريكي الحالي، دائرة اهتمامات أحد أندية الدوري التركي، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وكان وسام أبو علي قد غادر صفوف الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد انتقاله إلى كولومبوس كرو بعقد يمتد لموسم ونصف، في صفقة تجاوزت قيمتها 6 ملايين يورو.

وذكرت صحيفة «ديلي ريكورد سبورت» أن اللاعب قد يكون على أعتاب الرحيل عن الدوري الأمريكي مع بداية العام الجديد، في ظل وجود رغبة تركية قوية لضمه خلال الميركاتو الشتوي.

