وسام أبو علي يوجه رسالة لوالدته في أحدث ظهور

شارك وسام أبو علي، لاعب الأهلي المصري السابق ونجم كولومبوس كرو الأمريكي الحالي، صورة جديدة عبر حسابه على انستجرام.

وظهر وسام أبو علي رفقة والدته، وحرص على تهنئتها بمناسبة عيد ميلادها.

وسام أبو علي ووالدته

وكشفـت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، عن دخول اسم وسام أبو علي، لاعب الأهلي المصري السابق ونجم كولومبوس كرو الأمريكي الحالي، دائرة اهتمامات أحد أندية الدوري التركي، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وكان وسام أبو علي قد غادر صفوف الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد انتقاله إلى كولومبوس كرو بعقد يمتد لموسم ونصف، في صفقة تجاوزت قيمتها 6 ملايين يورو.

وذكرت صحيفة «ديلي ريكورد سبورت» أن اللاعب قد يكون على أعتاب الرحيل عن الدوري الأمريكي مع بداية العام الجديد، في ظل وجود رغبة تركية قوية لضمه خلال الميركاتو الشتوي.