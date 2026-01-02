وحشتنا أوي مفتقدينك.. أرملة إبراهيم شيكا تحيي ذكرى ميلاده

أحيت هبة التركي، أرملة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، ذكرى ميلاده.

وكتبت أرملة الراحل عبر حسابها على فيسبوك: “النهاردة عيد ميلاد إبراهيم عيد ميلاده ال 29 بس هو مبقاش موجود معانا عيد ميلادك ده هيعدي عليك من غير وجع وحقن من غير سرطان يا حبيبي لكن علينا أصعب يوم في الدنيا ازاي مبقتش موجود وإزاي في لحظه مشيت كده ازاي عدي عليك 9 شهور مش موجود في الدنيا ازاي هتفضل غايب حاضر في قلبي لاخر نفس فيا”.

وتابعت: “كل سنة وعيدك في الجنة يا حبيبي تعوض شبابك في الجنة اللهم اطعمه من الجنة واسقيه يارب من الجنة واريه مقعده في الجنة اللهم عافيه وأعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يارب”.

واختتمت: “وحشت أنس وكيان أوي يا إبراهيم وحشتنا أوي مفتقدينك والله العظيم كل حاجة ناقصة من غيرك ربنا يجمعنا بيك يا غالي ويهون علينا الدنيا في غيابك مكانك هيفضل موجود بنا يا حبيبي نسألكم الفاتحة لفقيدي وزوجي الغالي إبراهيم شيكا”.