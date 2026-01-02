محمد الشناوي في تشكيل الأفضل بمجموعات أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن التشكيل المثالي لمرحلة المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وشهد التشكيل تواجد محمد الشناوي، حارس مرمى منتخبنا الوطني، وغياب محمد صلاح، في البطولة المقامة في دولة المغرب.

التشكيل المثالي لمرحلة المجموعات بأمم أفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي (مصر)

خط الدفاع: نصير مزراوي (المغرب)، إدموند تابسوبا (بوركينا فاسو)، أكسيل توانزيبي (الكونغو الديمقراطية)، علي عبدي (تونس).

خط الوسط: أديمولا لوكمان (نيجيريا)، براهيم دياز (المغرب)، كارلوس باليبا (الكاميرون).

خط الهجوم: عماد ديالو (كوت ديفوار)، ساديو ماني (السنغال)، رياض محرز (الجزائر).

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بنين في منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وبنين بشكل حصرى على قنوات bein sports الناقل الحصرى لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وتنطلق مباراة منتخب مصر وبنين يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.