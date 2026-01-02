خالد الغندور يثير قلق جمهور الزمالك بشأن مصير الأبيض

شارك الإعلامي خالد الغندور، منشورا مثير للجدل بشأن مصير نادي الزمالك.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "كل الناس اللي بتقابلني بتسألني هو الزمالك رايح علي فين وللأسف مش عارف أجاوب".

وسقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ الخسارة أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية.

وأقيمت المواجهة على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات، حيث فشل الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية، ليواصل نزيف النقاط في البطولة.

ويشارك الزمالك في المجموعة الثالثة من كأس الرابطة، التي تضم إلى جانبه أندية المصري، الاتحاد السكندري، زد، سموحة، كهرباء الإسماعيلية، وحرس الحدود.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الزمالك عند 4 نقاط ليتراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة، بينما رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 6 نقاط، محتلًا المركز الثاني، ليعزز من حظوظه في المنافسة على التأهل.