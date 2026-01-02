قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

قبل مواجهة دور الـ16.. مشوار مصر وبنين في أمم إفريقيا 2025

منتخب مصر
رباب الهواري

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة جهازه الفني، استعداداته الجادة لمواجهة منتخب بنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب، في مباراة مرتقبة تسعى خلالها كتيبة الفراعنة لمواصلة مشوارها الناجح في البطولة القارية.

تأهل الفراعنة متصدرين للمجموعة الثانية

نجح منتخب مصر في حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بعدما تصدر المجموعة الثانية عن جدارة، محققًا نتائج مميزة في دور المجموعات، عكست قوة المنتخب واستقراره الفني، خاصة على مستوى التنظيم الدفاعي والفاعلية الهجومية في اللحظات الحاسمة.

بداية قوية أمام زيمبابوي

استهل منتخب الفراعنة مشواره في البطولة بفوز مهم على منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت أداءً متوازنًا، وقدرة على العودة وحسم اللقاء، ليضع المنتخب أول ثلاث نقاط في رصيده ويمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية.

انتصار ثمين على جنوب أفريقيا

واصل المنتخب المصري عروضه القوية وحقق فوزًا صعبًا على جنوب أفريقيا بهدف نظيف في الجولة الثانية، في لقاء اتسم بالقوة والندية، حيث ظهر الانضباط التكتيكي واضحًا، ونجح الدفاع في الحفاظ على نظافة الشباك.

تعادل سلبي يؤكد الصدارة

واختتم منتخب مصر دور المجموعات بالتعادل السلبي أمام أنجولا في الجولة الثالثة، ليصل رصيده إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل، ويتصدر المجموعة الثانية، ضاربًا موعدًا مع منتخب بنين في الدور التالي.

مشوار متذبذب لمنتخب بنين

على الجانب الآخر، تأهل منتخب بنين إلى دور الـ16 بعدما حل ثالثًا في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، حيث خسر في الجولة الأولى أمام الكاميرون بهدف دون رد، ثم فاز على بتسوانا بنفس النتيجة، قبل أن يتلقى خسارة قاسية أمام السنغال بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة.

مواجهة مرتقبة بطموحات مختلفة

يدخل منتخب مصر اللقاء بطموح مواصلة التقدم نحو اللقب، مستفيدًا من الثقة والاستقرار، بينما يسعى منتخب بنين لتحقيق مفاجأة جديدة في الأدوار الإقصائية، في مواجهة تعد بالكثير من الإثارة والندية


 

منتخب مصر اخبار منتخب مصر كأس الامم الافريقية منتخب بنين

