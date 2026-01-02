منتخب مصر يحتفل بعيد ميلاد رباعي الفريق

حرص منتخب مصر بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن على الاحتفال بعيد ميلاد الرباعي، حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة، سعفان الصغير مدرب حراس مرمي المنتخب، وثنائي الفريق أسامة فيصل وأحمد عيد عقب انتهاء تدريب الفريق أمس.





يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة مصيرية أمام بنين يوم الإثنين المقبل في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعد تصدره للمجموعة الثانية، يسعى الفراعنة للحفاظ على تفوقهم التاريخي واستكمال المشوار نحو اللقب.

مصر تتأهل متصدرة المجموعة الثانية

تصدر منتخب الفراعنة مجموعته برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على زيمبابوي 2–1 وجنوب أفريقيا 1–0، والتعادل مع أنجولا بدون أهداف، ليحجز مقعده في دور الـ16 لملاقاة بنين، ثالث المجموعة الرابعة بعد السنغال والكونغو الديمقراطية.

في المقابل، تأهل منتخب بنين إلى دور الـ16 بعدما حل ثالثا في المجموعة الرابعة ضمن قائمة أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست إذ استهل مشواره بالخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بهدف دون مقابل ثم حقق الفوز على بوتسوانا بالنتيجة ذاتها قبل أن يتلقى خسارة جديدة أمام السنغال في الجولة الأخيرة.