كلوا سمك وركبوا التلفريك.. كواليس راحة لاعبي منتخب مصر في المغرب

قال الناقد الرياضي، محمد عراقي، إن منتخب مصر تصدر مجموعته في كأس الأمم الأفريقية وسيظل في مدينة أغادير حتى دور الثمانية إذا تخطي دور الستة عشر.

وأضاف محمد عراقي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن الكابتن حسام حسن، لم يمنح اللاعبين أي أجازات بسبب ضغط المباريات في الدور الأول.

وتابع: بعد تصدر المجموعة والوصول إلى دور الستة عشر، منح الجهاز الفني جميع اللاعبين راحة، تجولوا في مدينة أغادير وتناولوا وجبة السمك وركبوا التلفريك، واستقبلهم الجمهور المغربي في الشوارع بحفاوة.

وأشار إلى أن منتخب مصر يواصل التدريبات استعدادات للقاء منتخب بنين يوم الاثنين المقبل في السادسة بتوقيت القاهرة.