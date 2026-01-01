قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تفرق كاسح لـ منتخب مصر في تاريخ مواجهاته أمام بنين

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

تتجه أنظار جماهير الكرة لمتابعة المباراة المرتقبة بين منتخب مصر وبنين  في دورالـ 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا .

وتتوجه  أنظار عشاق كرة القدم في مختلف الأنحاء، نحو موعد مباراة مصر وبنين المرتقبة بينهما في دورالـ 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وضرب منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه حسام حسن، موعدًا مع نظيره بنين، في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا

وستكون مباراة مصر وبنين مساء يوم الإثنين الموافق 5 يناير، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

تاريخ مواجهات مصر وبنين


حقق الفراعنة نتائج جيده بعد فوزه في 3 مباريات وحسم تعادل وحيد من أصل 4 جولات جمعت بينهما.

وواجه المنتخب المصري  نظيره بنين في كأس أمم أفريقيا مرة وحيدة، وذلك بعام 2010، وحسم الفراعنة حينها المباراة لصالحه بنتيجة 2-0

بينما جمع بينهما مواجهتين في تصفيات كأس العالم 2004-2005، انتهت الأولى بفوز الفراعنة بينتيجة 4-1، بينما خيم التعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 المواجهة الثانية.

ويذكر، أن أقيـم بينهما مباراة ودية وحيدة بموسم 2008-2009، وانتهت بفوز المنتخب المصري بخمسة أهداف مقابل هدف

