قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منفذ هجوم شاطئ بوندي الأسترالي يمثل أمام القضاء
وكالة مهر: المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستعقد غدا بمقر السفارة العمانية في جنيف
جدل واسع بعد حذف اسم «فلسطين» من معروضات المتحف البريطاني| إيه الحكاية؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة المصاعد في مصر خطوة لتعظيم المكون المحلي
الثانية صباحا.. مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان
بيتكوين تتراجع إلى 68 ألف دولار مع استمرار المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
بأمر القانون.. خفض ساعات العمل في رمضان لهؤلاء الموظفين
وزيرة التنمية المحلية تعلن مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 16 فبراير 2026| فيديو
دوام الرفعة والأثر.. رئيس الوزراء يهنئ فضيلة شيخ الأزهر بقدوم شهر رمضان المعظم
ترامب يمنح نتنياهو إشارة الانطلاق نحو إيران.. تفاصيل تكشف ما وراء القرار
خير وبركة ورحمة على شعب مصر.. مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بقدوم شهر رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الأوسط

قوات الاحتلال تواصل خروقاتها بسوريا
قوات الاحتلال تواصل خروقاتها بسوريا
محمد على

أفاد تليفزيون سوريا بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتوغل في قرية المشيرفة بريف القنيطرة الأوسط بالتزامن مع تحليق لطائرات الاستطلاع.


يعد ذلك الانتهاك استمرارا في اختراقات إسرائيلية متواصلة وكسرا للقانون الدولي والمقررات الأممية.

يأتي ذلك فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، ثلاثة شبان من أبناء قرية بريقة في ريف القنيطرة الجنوبي، أثناء رعيهم للمواشي في محيط القرية.

وذكرت وكالة “سانا”، أن دورية للاحتلال لاحقت الشبان الثلاثة، وأطلقت النار باتجاههم لإجبارهم على التوقف، قبل أن تقوم باعتقالهم واقتيادهم إلى نقطة التل الأحمر الغربي.

وفي وقت سابق، توغلت قوة للاحتلال، مؤلفة من سيارتي همر، إلى طريق رسم الحلبي الواصل بين قرية رويحينه وبلدة نبع الصخر، حيث أقامت حاجزاً مؤقتاً.

تكثف قوات الاحتلال الإسرائيلي من توغلاتها واعتداءاتها على قرى المحافظة المحاذية لخط وقف إطلاق النار في الجولان السوري المحتل، وعلى الأهالي في تلك المناطق.

وتجري هذه التوغلات والاعتداءات في القرى المأهولة بالسكان المدنيين، ويتم خلالها العبث بحياة الأهالي وتعطيل الحياة العامة من خلال قطع الطرقات واعتقال البعض، وتأخير الطلاب والموظفين عن دوامهم وأعمالهم.

وسبق ان اعتبر مدير إعلام القنيطرة، محمد السعيد، أن تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلي من توغلاتها واعتداءاتها، هي محاولة يائسة لفرض وقائع جديدة على الأرض بحجج البحث عن أسلحة وهي ذرائع كاذبة باتت مفضوحة ومكشوفة.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

طائرات الاستطلاع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المشيرفة القنيطرة سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان يوم اي

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

عداد الغاز

متحدث البترول يكشف عن حقيقة وصول تكلفة عداد الغاز لـ60 ألف جنيه

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

إمام عاشور

مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور

شوبير

هل المباراة المقبلة بدون جمهور؟.. عقوبات مرتقبة على الأهلي من الكاف

ترشيحاتنا

سماعات أذن

بميزات احترافية .. هواوي تكشف عن سماعات أذن لاسلكية جديدة إليك أهم مواصفاتها

نظام التشغيل ويندوز 11

طال انتظارها.. مايكروسوفت تطرح لمستخدمي ويندور 11 ميزة جديدة فما هي؟

أندرويد 17

أندرويد 17 يحصل على جدول إصدار أسرع مع إطلاق نهائي متوقع في يونيو

بالصور

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

كنز غذائي.. ماذا يفعل المشروم لجهازك الهضمى؟

المشروم
المشروم
المشروم

تحذيرات من شرائها.. سيارة نيسان "محبوبة الجماهير" تواجه أزمة ثقة حول العالم

نيسان
نيسان
نيسان

الطقس البارد يفضح مزاعم مدى السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية في الشتاء
السيارات الكهربائية في الشتاء
السيارات الكهربائية في الشتاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد