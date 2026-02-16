قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الغندور يشيد بجماهير القلعة البيضاء بعد أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
رئيس الوزراء السوداني: الحرب فرضت علينا ونحن دعاة سلام
صلاح ومرموش في انتظار قرعة الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي
ناصر منسي.. من حافة الرحيل إلى رجل اللحظة في الزمالك
استثناءات محددة | من يُسمح له بالعمل بعد الثانية صباحًا في رمضان؟
مصرع شخص في حادث اصطدام قطار بمزلقان بني قره بأسيوط
منفذ هجوم شاطئ بوندي الأسترالي يمثل أمام القضاء
وكالة مهر: المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستعقد غدا بمقر السفارة العمانية في جنيف
جدل واسع بعد حذف اسم «فلسطين» من معروضات المتحف البريطاني| إيه الحكاية؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة المصاعد في مصر خطوة لتعظيم المكون المحلي
الثانية صباحا.. مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان
بيتكوين تتراجع إلى 68 ألف دولار مع استمرار المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
متحدث الحكومة: زيادات مجزية بالأجور بدءً من يوليو.. وتنفيذ حزمة اجتماعية تتجاوز 40 مليار جنيه

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني
أ ش أ

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الزيادات المقررة في المرتبات ستتم إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2025 - 2026)، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو القادم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (إكسترا نيوز)، إن الزيادات المرتقبة ستكون مجزية، مع منح أولوية خاصة للمعلمين والعاملين في القطاع الطبي، إلى جانب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، موضحا أن الحكومة ستنسق مع القطاع الخاص لاتخاذ إجراءات مماثلة بما يضمن تحسين دخول العاملين به.

وفيما يتعلق بالمعاشات، أشار إلى استمرار التنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، التي ستتولى اتخاذ القرار النهائي بشأن الزيادات وفقًا للقواعد والضوابط المالية المنظمة لعملها.

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن حزمة الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها تتجاوز قيمتها 40 مليار جنيه، وتستند إلى 6 محاور رئيسية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وذكر أن المحور الأول يتضمن تخصيص 8 مليارات جنيه دعمًا إضافيًا للسلع التموينية، إلى جانب المخصصات المعتمدة بالموازنة العامة، حيث سيتم صرف 400 جنيه إضافية لكل أسرة أو بطاقة تموينية قبل حلول شهر رمضان وقبل عيد الفطر المبارك، بالتنسيق مع وزارة التموين والهيئة العامة للسلع التموينية.

وأضاف أن المحور الثاني يشمل دعمًا إضافيًا لبرنامج "تكافل وكرامة" ومعاش الطفل والرائدات الاجتماعيات والريفيات بقيمة 4 مليارات جنيه، فيما يخصص المحور الثالث 6 مليارات جنيه لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة وإجراء العمليات الجراحية العاجلة.

وأشار إلى أن المحور الرابع يتضمن تبكير دخول محافظة المنيا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من أبريل المقبل، بتكلفة 3.3 مليار جنيه، بينما يخصص المحور الخامس 15 مليار جنيه لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنجازها.

واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن المحور السادس يشمل تقديم دعم إضافي لمزارعي القمح عبر رفع سعر توريد أردب القمح من 2200 إلى 2350 جنيهًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه، في إطار دعم القطاع 

جلس الوزراء الزيادات المرتبات الرئيس عبد الفتاح السيسي

رمضان يوم اي

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

عداد الغاز

متحدث البترول يكشف عن حقيقة وصول تكلفة عداد الغاز لـ60 ألف جنيه

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

إمام عاشور

مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور

شوبير

هل المباراة المقبلة بدون جمهور؟.. عقوبات مرتقبة على الأهلي من الكاف

محافظ البنك المركزي

البنك المركزي المصري يطلق مبادرات التمويل المستدام ويعزز السياسات المناخية

اجتماعات وزير البترول مع القيادات للاستعدادات لشهر رمضان

زيادة عدد أسطوانات البوتاجاز.. متحدث البترول يكشف استعدادات رمضان وحقيقة تكلفة عداد الغاز

جانب من الحملة

حملة إزالات لمخالفات المباني في حدائق أكتوبر ومصادرة المعدات.. صور

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

كنز غذائي.. ماذا يفعل المشروم لجهازك الهضمى؟

تحذيرات من شرائها.. سيارة نيسان "محبوبة الجماهير" تواجه أزمة ثقة حول العالم

الطقس البارد يفضح مزاعم مدى السيارات الكهربائية

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

