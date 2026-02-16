أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن سلاح المدفعية التابع لمجموعة قوات الجنوب، دمر 4 ملاجئ أويت 15 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كونستانتينوفكا، خلال 24 ساعة.

وذكرت الدفاع الروسية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - أن عمليات الاستطلاع الجوي، تدمر تجمعات القوات المسلحة الأوكرانية وملاجئهم في منطقة كونستانتيوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأشارت إلى أن العملية العسكرية الروسية الخاصة تهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.