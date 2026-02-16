قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منفذ هجوم شاطئ بوندي الأسترالي يمثل أمام القضاء
وكالة مهر: المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستعقد غدا بمقر السفارة العمانية في جنيف
جدل واسع بعد حذف اسم «فلسطين» من معروضات المتحف البريطاني| إيه الحكاية؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة المصاعد في مصر خطوة لتعظيم المكون المحلي
الثانية صباحا.. مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان
بيتكوين تتراجع إلى 68 ألف دولار مع استمرار المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
بأمر القانون.. خفض ساعات العمل في رمضان لهؤلاء الموظفين
وزيرة التنمية المحلية تعلن مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 16 فبراير 2026| فيديو
دوام الرفعة والأثر.. رئيس الوزراء يهنئ فضيلة شيخ الأزهر بقدوم شهر رمضان المعظم
ترامب يمنح نتنياهو إشارة الانطلاق نحو إيران.. تفاصيل تكشف ما وراء القرار
خير وبركة ورحمة على شعب مصر.. مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بقدوم شهر رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

استشاري المناعة بجامعة القاهرة تطالب بعمل فحوصات طبية للأطفال كل 6 أشهر

طفل
طفل
البهى عمرو

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بجامعة القاهرة، أهمية إجراء الفحوصات الطبية الدورية للأطفال كل 6 أشهر لدى طبيب متخصص، مشددة على ضرورة التوجه إلى الطبيب فور ملاحظة أي تغيرات في الحالة الصحية أو السلوكية للطفل.

وحذّرت من الاعتماد على الاستشارات أو الوصفات الطبية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص غير مؤهلين، لما قد تسببه من أضرار صحية جسيمة.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي محمد جوهر، أن هناك أنواعًا عديدة من السرطانات قد تصيب الأطفال، مشيرة إلى أن بعض الحالات قد تنتج عن تناول أدوية غير سليمة، بينما ترجع حالات أخرى إلى عوامل وراثية.

كما لفتت إلى أن الضغوط النفسية والحزن الشديد قد يؤثران سلبًا في الصحة العامة، وقد يسهمان في الإصابة ببعض الأمراض، مؤكدة أهمية الدعم النفسي والروحي، والتقرب إلى الله، وممارسة الرياضة بانتظام، خاصة رياضة المشي لما لها من أثر إيجابي على الحالة النفسية، إلى جانب الالتزام بالعلاج الدوائي عند الحاجة.

واختتمت بالتأكيد على ضرورة تناول الوجبات المنزلية الطبيعية، والابتعاد عن الأطعمة المصنعة، مشيرة إلى أن الأطعمة ذات الطعم غير المعتاد قد تحتوي على مكونات ضارة، محذّرة من الإفراط في استهلاك المنتجات الغذائية المصنعة.

استشاري البكتيريا والمناعة جامعة القاهرة السرطانات

