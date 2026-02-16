استشاري المناعة بجامعة القاهرة تطالب بعمل فحوصات طبية للأطفال كل 6 أشهر

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بجامعة القاهرة، أهمية إجراء الفحوصات الطبية الدورية للأطفال كل 6 أشهر لدى طبيب متخصص، مشددة على ضرورة التوجه إلى الطبيب فور ملاحظة أي تغيرات في الحالة الصحية أو السلوكية للطفل.

وحذّرت من الاعتماد على الاستشارات أو الوصفات الطبية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص غير مؤهلين، لما قد تسببه من أضرار صحية جسيمة.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي محمد جوهر، أن هناك أنواعًا عديدة من السرطانات قد تصيب الأطفال، مشيرة إلى أن بعض الحالات قد تنتج عن تناول أدوية غير سليمة، بينما ترجع حالات أخرى إلى عوامل وراثية.

كما لفتت إلى أن الضغوط النفسية والحزن الشديد قد يؤثران سلبًا في الصحة العامة، وقد يسهمان في الإصابة ببعض الأمراض، مؤكدة أهمية الدعم النفسي والروحي، والتقرب إلى الله، وممارسة الرياضة بانتظام، خاصة رياضة المشي لما لها من أثر إيجابي على الحالة النفسية، إلى جانب الالتزام بالعلاج الدوائي عند الحاجة.

واختتمت بالتأكيد على ضرورة تناول الوجبات المنزلية الطبيعية، والابتعاد عن الأطعمة المصنعة، مشيرة إلى أن الأطعمة ذات الطعم غير المعتاد قد تحتوي على مكونات ضارة، محذّرة من الإفراط في استهلاك المنتجات الغذائية المصنعة.