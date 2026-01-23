قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استشاري مناعة: فيتامين «د» لا يقل أهمية عن «سي» في الوقاية من نزلات البرد شتاءً

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بجامعة القاهرة، أن فيتامين «د» يلعب دورًا محوريًا في دعم وتقوية جهاز المناعة خلال فصل الشتاء.

وأشارت إلى أنه لا يقل أهمية عن فيتامين «سي» الشائع استخدامه للوقاية من نزلات البرد.

وأضافت عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدراسات الحديثة أثبتت أن الأشخاص الذين يحصلون على كميات كافية من فيتامين «د» تقل لديهم احتمالات دخول المستشفى بسبب عدوى الجهاز التنفسي بنسبة تصل إلى 33%، مقارنة بمن يعانون من نقص حاد في هذا الفيتامين.

وأوضحت أن فيتامين «د» يتميز بخصائص مضادة للفيروسات، ما يساعد الجسم على مقاومة العديد من العدوى، خاصة في فصل الشتاء الذي تزداد فيه معدلات الإصابة بالأمراض الموسمية

البكتيريا جهاز المناعة الأمراض الموسمية

