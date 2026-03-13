المصري البورسعيدي يسعي لمواصلة مشواره القاري أمام شباب بوزداد

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي تحدي صعب حين يستضيف في التاسعة من مساء غد نظيره شباب بلوزداد باستاد السويس في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

حجز بلوزداد مقعده في الأدوار الإقصائية للكونفيدرالية، عقب تصدره ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، حيث حقق 5 انتصارات وخسارة وحيدة.

ويعول الفريق الجزائري على قوة خط هجومه، الذي سجل 11 هدفا، ليصبح الأعلى رصيدا بين جميع الفرق الـ16 التي شاركت في دور المجموعات، لكن خط دفاعه، ليس بالصلابة الكافية، بعدما استقبلت شباكه 6 أهداف خلال لقاءاته الستة في المجموعة.

أما المصري، الذي يبحث عن التتويج بلقبه الأول في الكونفيدرالية، مثلما هو حال بلوزداد، فقد احتل المركز الثاني بترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، عقب تحقيقه 3 انتصارات وتعادل وحيد، فيما تكبد هزيمتين.

ويسعى المصري إلى بلوغ الدور قبل النهائي للمرة الأولى في البطولة منذ عام 2018، في حين يعود آخر تأهل لشباب بلوزداد إلى المربع الذهبي في أي من المسابقات القارية للأندية إلى عام 1996، عندما بلغ نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية.