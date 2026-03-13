مرموش مرشح لقيادة السيتي أمام ويستهام بالدوري الإنجليزي

يسعي فريق مانشستر سيتي الي الخروج من نفق أحزانه حين يحل ضيفا علي ويستهام يونايتد، صاحب المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، برصيد 28 نقطة، غدا أيضا، في الملعب الأولمبي بالعاصمة البريطانية لندن ضمن منافسات المرحلة الـ30 بالدوري الإنجليزي

وتلقى سيتي لطمة قوية في بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب خسارته القاسية صفر / 3 أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني، أول أمس، في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال، ليصبح قريبا للغاية من وداع المسابقة القارية.



و من المتوقع أن يجري الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بعض التغييرات في صفوف فريقه، لمنح عناصره الأساسية الفرصة للاستعداد بشكل أفضل للقاء المرتقب مع الفريق الملكي.



وربما يرغب جوارديولا في الإبقاء على أنطوان سيمينيو في القائمة الأساسية للفريق، لا سيما بعدما سجل اللاعب الغاني الدولي 7 أهداف في 13 مباراة منذ انضمامه للنادي السماوي قادما من فريق بورنموث، في يناير الماضي.



كما ستكون الفرصة مواتية أمام مشاركة المهاجم الدولي عمر مرموش، الذي أحرز هدفين في فوز مانشستر سيتي 3 / 1 على نيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يلعب لمدة 8 دقائق فقط أمام الريال أول أمس.



من جانبه، فإن ويستهام سيحاول بكل تأكيد الاستفادة من مؤازرة عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق المفاجأة وحصد النقاط الثلاث، أملا في إنعاش آماله بالبقاء بالبطولة، خاصة وأنه لا يبتعد سوى بفارق الأهداف فقط خلف مراكز الأمان.