تعاون مصري - قبرصي مرتقب في مجالات تمكين المرأة

التقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر المشارك فى أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بالامم المتحدة بنيويورك CSW70 ، بالسيدة جوزي كريستودولو مفوضة المساواة بين الجنسين بجمهورية قبرص .

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية استمرار وتعزيز التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة في مصر و مفوضية المساواة بين الجنسين في قبرص، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب في مجالات تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.