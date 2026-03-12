محافظ أسوان يلتقى بوفد فرع المجلس القومى للمرأة

التقى المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بوفد أعضاء فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، برئاسة الدكتورة هدى مصطفى، لبحث أوجه التعاون المشترك لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى.

وعقب استماعه لمقترحات وأفكار ورؤى أعضاء المجلس القومى للمرأة، أشاد المهندس عمرو لاشين بالدور الرائد الذى يقوم به أعضاء فرع المجلس القومى بأسوان بمتابعة من المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس، ومشاركتهم المجتمعية الجادة والفعالة فى ظل التنوع المتميز لأعضائه ومساندتهم لجميع الجهود التى يتم تنفيذها على أرض عروس المشاتى.

وأكد عمرو لاشين أن المواطن الأسوانى يستحق الكثير والكثير، ولذا فهذه المرحلة تتطلب مزيدا من التكاتف والتلاحم للتفاعل مع جميع المطالب وتلبيتها على الوجه الأكمل، تواكباً مع ما تشهده الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، من ملحمة كبيرة بتنفيذ مبادرات ومشروعات كبيرة ومتتالية لتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجاً، وهو النهج الذى نقوم بتطبيقه داخل زهرة الجنوب.

قومى المرأة

وشدد المحافظ على ضرورة التكاتف كجهاز تنفيذى ومجتمع مدنى، كفريق عمل واحد لرفع الوعى لإبراز السلوكيات الإيجابية التى تتميز بها محافظة أسوان، وشكر العاملين بقطاعات العمل العام المختلفة مثل النظافة والصرف الصحى لينعكس كل ذلك إيجاباً على أبناء هذه المحافظة العريقة.

من جانبها، أكدت الدكتورة هدى مصطفى أن فرع أسوان يقوم بجهود تطوعية فى جميع الاتجاهات، ونستهدف التوعية للمرأة والأسرة بشكل عام داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وقالت رئيس فرع المجلس القومى للمرأة: “إننا نعمل على تنمية الأسرة، وندعم العمل التنفيذى، حيث يتم تنفيذ سلسلة من جلسات الدوار وطرق الأبواب، والادخار، فضلاً عن تقديم التسهيلات للمرأة بإقامة مشاغل بمختلف المدن والمراكز، ويتم التسويق الجيد لمنتجاتها بما يحقق التمكين الاقتصادى لها، وفى السياق نفسه يقوم المجلس بالتنسيق لتوفير وجبات خلال شهر رمضان المعظم للبسطاء والأولى بالرعاية من خلال مبادرة ”مطبخ المصرية".