محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء 3 ملاعب بادل على ضفاف النيل

تفقد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع الرياضى، والذى يتمثل فى إنشاء ملاعب البادل بالمنطقة المواجهة لحديقة مدكور أبو العز، والمطلة على صفحة نهر النيل الخالد، حيث سيقوم بالتنفيذ مديرية الإسكان بالمحافظة خلال شهر بدءاً من الأول لشهر أبريل، ليتم افتتاح المشروع فى مايو القادم.

يأتى ذلك فى بادرة هى الأولى من نوعها لابتكار دعايا تسويقية وترويجية لجذب الحركة السياحية، وتوفير وسائل ترفيهية متطورة لأبناء المحافظة.

وخلال جولته التى رافقه فيها اللواء أحمد سامي، مدير مديرية الإسكان، ومحمد ممدوح، معاون المحافظ للمتابعة الميدانية، أكد محافظ أسوان أن هذا المشروع يمثل إضافة جديدة للبنية الرياضية بالمحافظة، ويساهم فى الارتقاء بالمستوى الرياضى وتشجيع الشباب وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة، فضلاً عن استثمار الموقع المتميز فى توفير مساحة حضارية تجمع بين الرياضة والترفيه والسياحة.

وقال المهندس عمرو لاشين إن المحافظة حريصة على دعم المبادرات التى تستهدف تنمية قدرات الشباب واستثمار طاقاتهم بشكل إيجابى بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة الحياة وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين.

وأكد أنه سيتم تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير، بما يحقق الاستفادة القصوى من الموقع المتميز، ويعكس الوجه الحضارى لعروس المشاتى.

فيما أوضح مدير عام مديرية الإسكان أن المشروع يضم إقامة 3 ملاعب زجاجية على مساحة 2200 م2 من إجمالى المساحة الكلية للحديقة، والتى تصل إلى 3520 م2.

ولفت إلى أنه بالتوازى سيتم التوسع فى المسطحات الخضراء والنجيل الصناعى، وإقامة 8 محلات لأنشطة متعددة، ودورات مياه وغرف للملابس، وأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان، تتم مراعاة الحفاظ على الوجه الجمالى المطل على نهر النيل.