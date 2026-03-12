قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وللنساء نصيب يستعرض دعاء: اللهم تقبل منا الصيام والقيام وبلغنا ليلة القدر
محافظ الدقهلية: لا تخشوا أي قوة خارجية.. لدينا جيش «يسد عين الشمس» ورجال يعشقون الشهادة |صور
تريزيجيه في الصدارة.. ترتيب جدول هدافي الدوري
كسر مفاجئ بخط طرد رئيسي بـ ٦ أكتوبر
روسيا تطالب بإنهاء الحرب: الصراع الدائر حول إيران يهدد بعواقب بيئية وإشعاعية
دعاء الليالي الوترية في العشر الأواخر.. ردده اليوم في التهجد والتراويح
قطر تعلن التصدّي لهجمة صاروخية نفذتها القوات الإيرانية
استجابة للأهالي..محافظ قنا يوجه بإنهاء أزمة تسرب مياه الصرف بأراضي الحاج سلام
رئيس الوزراء يستعرض تقديرات الاستثمارات الحكومية في خطة 2027-2026
الجبلي: إعلان الحكومة عن ربط المشروعات الزراعية وحياة كريمة تحول الريف إلى قلاع إنتاجية
آخر تطورات ملف تقنين أراضى الدولة بدمياط
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيروت تجدّد نداءها لحماية العاملين بالمجالين الإنساني والطبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء 3 ملاعب بادل على ضفاف النيل

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

تفقد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع الرياضى، والذى يتمثل فى إنشاء ملاعب البادل بالمنطقة المواجهة لحديقة مدكور أبو العز، والمطلة على صفحة نهر النيل الخالد، حيث سيقوم بالتنفيذ مديرية الإسكان بالمحافظة خلال شهر بدءاً من الأول لشهر أبريل، ليتم افتتاح المشروع فى مايو القادم.

يأتى ذلك فى بادرة هى الأولى من نوعها لابتكار دعايا تسويقية وترويجية لجذب الحركة السياحية، وتوفير وسائل ترفيهية متطورة لأبناء المحافظة.

وخلال جولته التى رافقه فيها اللواء أحمد سامي، مدير مديرية الإسكان، ومحمد ممدوح، معاون المحافظ للمتابعة الميدانية، أكد محافظ أسوان أن هذا المشروع يمثل إضافة جديدة للبنية الرياضية بالمحافظة، ويساهم فى الارتقاء بالمستوى الرياضى وتشجيع الشباب وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة، فضلاً عن استثمار الموقع المتميز فى توفير مساحة حضارية تجمع بين الرياضة والترفيه والسياحة.

 

وقال المهندس عمرو لاشين إن المحافظة حريصة على دعم المبادرات التى تستهدف تنمية قدرات الشباب واستثمار طاقاتهم بشكل إيجابى بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة الحياة وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين.

وأكد أنه سيتم تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير، بما يحقق الاستفادة القصوى من الموقع المتميز، ويعكس الوجه الحضارى لعروس المشاتى.

فيما أوضح مدير عام مديرية الإسكان أن المشروع يضم إقامة 3 ملاعب زجاجية على مساحة 2200 م2 من إجمالى المساحة الكلية للحديقة، والتى تصل إلى 3520 م2. 

ولفت إلى أنه بالتوازى سيتم التوسع فى المسطحات الخضراء والنجيل الصناعى، وإقامة 8 محلات لأنشطة متعددة، ودورات مياه وغرف للملابس، وأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان، تتم مراعاة الحفاظ على الوجه الجمالى المطل على نهر النيل.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ترشيحاتنا

انتر ميامي

تعادل محبط لإنتر ميامي أمام ناشفيل في ذهاب دور الـ16 بكأس أبطال الكونكاكاف

الاهلي

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في دوري أبطال افريقيا

نادي الزمالك

«رجال سلة الأهلي» يواجه سبورتنج اليوم في بطولة الدوري

بالصور

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

فيديو

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

كريم فهمي

اللجان بتستفزني.. كريم فهمي يتحدث عن علاقته بـ ياسمين عبدالعزيز والنجوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد