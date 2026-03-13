كلية هندسة المطرية تطلق مسابقة TRIPLE S لتعزيز الابتكار بين طلاب الجامعات

تستعد كلية الهندسة بالمطرية – جامعة العاصمة لإطلاق موسم جديد من مسابقة TRIPLE S الهندسية، إحدى أبرز المسابقات الطلابية التي تهدف إلى تنمية مهارات الابتكار والتطبيق العملي لدى طلاب الهندسة في مصر.

وتشهد مسابقة TRIPLE S هذا العام مشاركة واسعة من طلاب الجامعات المصرية، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين 1500 طالب يتنافسون في عدد من التحديات الهندسية التي تجمع بين التصميم والإبداع والتطبيق العملي.

وتضم مسابقة TRIPLE S عدة مجالات هندسية متنوعة، من بينها مسابقة الجسور المصنوعة من الإسباجتي، وتصميم المشاريع الهندسية (EPD)، والهندسة المعمارية المستدامة، والسيارات المصغرة، بالإضافة إلى معرض الابتكار الهندسي الذي يتيح للطلاب عرض أفكارهم ومشروعاتهم المبتكرة أمام لجنة من المتخصصين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم الأنشطة الطلابية التي تسعى إلى ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر هندسية قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي وتلبية احتياجات سوق العمل.

كما تسعى المسابقة إلى تعزيز ثقافة الابتكار والعمل الجماعي وحل المشكلات بين الطلاب، وتشجيعهم على تحويل أفكارهم إلى نماذج ومشروعات قابلة للتطبيق، الأمر الذي يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب للمشاركة في المنافسات الهندسية على المستويين المحلي والدولي.

ومن المنتظر أن يشهد الحدث حضور عدد من الأكاديميين والمتخصصين، إلى جانب ممثلين عن القطاع الصناعي، في خطوة تهدف إلى دعم التواصل بين الطلاب والجهات الصناعية وتشجيع الابتكار الهندسي بين الشباب