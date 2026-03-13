تراجع 60 جنيهًا .. الذهب يهوى داخل الصاغة والحرب الإسرائيلية الإيرانية كلمة السر

استمر تراجع سعر الذهب مساء اليوم الجمعة الموافق 13-3-2026 في محلات الصاغة المصرية بمختلف الأعيرة الذهبية.

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب منذ بدء التعاملات المسائية وحتي الآن نحو 60 جنيهًا في مختلف الأعيرة الذهبية .

ويتعرض المعدن الأصفر لضغوط بيعية داخل الأسواق ليفقد جزءًا طفيفًا من قيمته بالتوازي مع تجدد الصراع الإسرائيلي الإيراني في منطقة الشرق الأوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب نحو 7440 جنيهًا.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8503 جنيهًا للشراء و 8445 جنيهات للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7794 جنيهات للشراء و 7742 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 7440 جنيهًا للشراء و 7390 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 59.52 ألف جنيه للشراء و 59.12 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 5057 دولارات للشراء و 5056 دولارات للبيع.

الذهب في السوق العالمية

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم ، بالتزامن مع صعود محدود في البورصة العالمية، مدفوعة بتزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما عزز الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 3 دولارات لتسجل مستوى 5180 دولارًا، مع اتجاه المستثمرين إلى الذهب للتحوط من المخاطر الجيوسياسية، رغم استمرار التداولات دون مستوى 5200 دولار للأوقية.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، ما أبقى الطلب على الأصول الآمنة مرتفعًا. كما ساهم تراجع الزخم في عمليات شراء الدولار الأمريكي في تقديم دعم إضافي لأسعار الذهب، وإن ظلت مكاسبه محدودة.

في المقابل، حدّت المخاوف المتعلقة بعودة الضغوط التضخمية من اتساع مكاسب الذهب، إذ تراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يعزز قوة الدولار ويضغط على المعدن النفيس.