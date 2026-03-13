أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 13-3-2026

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 13 مارس 2026 استقرارًا نسبيًا داخل أسواق الصاغة، مع تسجيل مستويات متفاوتة بين مختلف الأعيرة المتداولة في المملكة. 

ويحرص المتعاملون في سوق الذهب على متابعة حركة الأسعار بشكل يومي، سواء بغرض الشراء أو الادخار، خاصة مع ارتباط الذهب بحركة الأسواق العالمية وأسعار الأوقية.

متوسط أسعار الذهب في السعودية اليوم

عيار 24: 616.50 ريال

عيار 22: 565.00 ريال

عيار 21: 539.25 ريال

عيار 18: 462.25 ريال

أسعار الذهب الأخرى في السوق السعودي

الجنيه الذهب: 4,315.00 ريال

الأونصة بالريال السعودي: 19,172.75 ريال

الأونصة بالدولار الأمريكي: 5,112.74 دولار

ويغطي التقرير الدوري لأسعار الذهب في السعودية حركة البيع في أسواق الذهب بمختلف المدن، وفي مقدمتها العاصمة الرياض، حيث يتم رصد أسعار أعيرة الذهب الأكثر تداولًا وهي عيار 24 وعيار 22 وعيار 21 وعيار 18، إلى جانب أسعار الجنيه الذهب والسبائك الذهبية وسعر الأونصة بالريال السعودي والدولار الأمريكي.

نصاب الزكاة على الذهب

نصاب الزكاة (85 جرام من عيار 24): 52,402.50 ريال

وتعد أسعار الذهب من المؤشرات الاقتصادية التي تحظى بمتابعة واسعة في السعودية، سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على شراء المشغولات الذهبية، حيث تتغير الأسعار بشكل مستمر وفق حركة الأسواق العالمية والعرض والطلب داخل السوق المحلية.

