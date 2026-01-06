قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
آية التيجي

يعاني عدد كبير من الأشخاص نقص فيتامين د دون إدراك، نظرًا لتشابه أعراضه مع مشكلات صحية أخرى. 

علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د

وهناك بعض العلامات التي تظهر في القدمين قد تكون مؤشرًا مبكرًا على انخفاض مستوى هذا الفيتامين المهم، الذي يلعب دورًا أساسيًا في صحة العظام والعضلات والأعصاب.
 

وفيما يلي، نستعرض أبرز علامات نقص فيتامين د التي تظهر في القدم، وفقًا لما نشر في موقع Cleveland Clinic، وتشمل: 

ـ آلام مستمرة في القدم والكعب:
يرتبط نقص فيتامين د بضعف امتصاص الكالسيوم، ما قد يؤدي إلى آلام واضحة في عظام القدم، خاصة عند المشي أو الوقوف لفترات طويلة.

علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د

ـ ضعف عضلات القدمين:
توضح مواقع طبية أن انخفاض فيتامين د يؤثر على قوة العضلات، ما يسبب الشعور بثقل أو ضعف في القدمين وصعوبة في الحركة.

ـ تشنجات وتقلصات عضلية متكررة:
قد تظهر تقلصات مفاجئة في عضلات القدم، خصوصًا أثناء النوم، نتيجة خلل وظيفة الأعصاب والعضلات المرتبط بنقص فيتامين د.

علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د

ـ آلام مفصل الكاحل:
يشير الأطباء إلى أن آلام الكاحل دون سبب واضح قد تكون ناتجة عن ضعف العظام والمفاصل بسبب نقص الفيتامين.

ـ تنميل أو وخز في القدمين:
نقص فيتامين د قد يؤثر على صحة الأعصاب الطرفية، ما يسبب إحساسًا بالوخز أو التنميل في القدم.

علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د

ـ تشقق وجفاف الجلد خاصة بالكعب:
وتؤكد NHS (الخدمة الصحية البريطانية)، أن فيتامين د يلعب دورًا في صحة الجلد، وقد يؤدي نقصه إلى الجفاف والتشققات في القدمين.

ـ بطء التئام الجروح:
انخفاض مستويات فيتامين د قد يضعف قدرة الجسم على تجديد الخلايا، ما ينعكس في بطء شفاء الجروح والتشققات في القدم.

علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د

متى يجب إجراء تحليل فيتامين د؟

وينصح الأطباء بإجراء تحليل فيتامين د في حال استمرار هذه الأعراض، خاصة إذا كانت مصحوبة بإرهاق عام، أو آلام عظام متكررة، أو ضعف في العضلات.

علامات نقص فيتامين د نقص فيتامين د في القدم أعراض نقص فيتامين د آلام القدم ونقص فيتامين د تشنجات القدم نقص فيتامين د والعظام أعراض نقص فيتامين د عند النساء

