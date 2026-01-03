لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

مع تزايد الضغوط اليومية وتسارع نمط الحياة، يعاني كثير من الأشخاص من تقلبات مزاجية، توتر، أو شعور مستمر بالإجهاد النفسي.

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية

وتلعب بعض المكملات الغذائية دورًا داعمًا في تحسين الحالة المزاجية والصحة النفسية، خاصة عند استخدامها بشكل صحيح وتحت إشراف مختص.

وكشف موقع Byrdie عن أفضل المكملات لتعديل المزاج ودعم الصحة النفسية ومن أبرزها :

- أحماض أوميجا 3 الدهنية:

وتُعد أوميجا 3 من أهم العناصر الداعمة لصحة الدماغ، حيث أظهرت دراسات أنها تساعد على تقليل أعراض الاكتئاب والقلق، وتدعم التوازن الكيميائي للمخ، خاصة مركبي EPA وDHA الموجودين في زيت السمك.

- الزعفران:

تشير أبحاث حديثة إلى أن مستخلص الزعفران قد يُساهم في تحسين المزاج وزيادة مستويات السيروتونين والدوبامين، وهما من النواقل العصبية المرتبطة بالسعادة والاستقرار النفسي، وقد يكون فعالًا في حالات الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط.

- الأشواجاندا:

الأشواغاندا من الأعشاب المعروفة في الطب الهندي القديم، وتستخدم لدعم الجسم في مواجهة التوتر، حيث تساعد على خفض هرمون الكورتيزول المرتبط بالضغط العصبي، مما ينعكس إيجابًا على الحالة المزاجية والنوم.

- المغنيسيوم:

يلعب المغنيسيوم دورًا مهمًا في وظائف الجهاز العصبي، وتشير تقارير طبية إلى أنه يساعد في تقليل القلق، تحسين الاسترخاء، ودعم جودة النوم، وهو ما ينعكس مباشرة على الصحة النفسية.

- أل-ثيانين (L-Theanine):

وهو حمض أميني يوجد في الشاي الأخضر، ويساعد على تعزيز الشعور بالهدوء دون التسبب في النعاس، كما يدعم التركيز ويقلل من التوتر العصبي.

- فيتامين د:

ترتبط المستويات المنخفضة من فيتامين د بزيادة خطر الاكتئاب واضطرابات المزاج، وتوضح الدراسات أن تعويض النقص قد يساعد في تحسين الحالة النفسية والمزاج العام، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص حاد.

- فيتامينات ب المركبة:

تلعب فيتامينات B، خاصة B6 وB12 وحمض الفوليك، دورًا أساسيًا في إنتاج النواقل العصبية المسؤولة عن تنظيم المزاج، وقد يؤدي نقصها إلى الشعور بالإرهاق والتوتر والاكتئاب.

- مكملات أخرى قيد الدراسة:

تشير بعض الأبحاث إلى فوائد محتملة لمكملات مثل:

SAMe: يدعم إنتاج النواقل العصبية المرتبطة بالمزاج.

عشبة سانت جون: قد تساعد في حالات الاكتئاب البسيط، لكنها تتداخل مع العديد من الأدوية.

تحذيرات مهمة

ويشدد خبراء الصحة، أن المكملات الغذائية ليست بديلاً للعلاج النفسي أو الدوائي في حالات الاكتئاب الشديد، ويجب استشارة الطبيب قبل استخدامها، خاصة لمرضى الضغط، القلب، أو من يتناولون أدوية نفسية.