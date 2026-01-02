قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

احذر تناوله.. مشروب يومي شهير يسبب الفشل الكلوي

كيف تؤثر المشروبات الغازية على الكلى؟
آية التيجي

حذّرت العديد من الدراسات، من مخاطر الإفراط في تناول المشروبات الغازية، مشيرة إلى أن الاستهلاك المنتظم لها؛ قد يؤثر سلبًا على صحة الكلى، ويزيد من خطر الإصابة بعدة مشكلات صحية على المدى الطويل.

كيف تؤثر المشروبات الغازية على الكلى؟

كشف موقع Healthline عن مخاطر المشروبات الغازية، سواء العادية أو الدايت، وذلك لأنها تحتوي على مكونات قد تُجهد الكلى، وتُضعف قدرتها على أداء وظائفها الحيوية.

وأوضحت تقارير طبية استند إليها “Healthline”، أن المشروبات الغازية تحتوي على نسب مرتفعة من:

- السكريات المضافة
- الفركتوز
- حمض الفوسفوريك
- الصوديوم
- الكافيين

وأشار إلى أن كل هذه العناصر السابقة، تُشكل عبئًا إضافيًا على الكلى؛ عند استهلاكها بكثرة، خاصة مع قلة شرب الماء.

كيف تؤثر المشروبات الغازية على الكلى؟

زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى

وأشارت تقارير طبية، إلى أن الإكثار من المشروبات الغازية- خاصة التي تحتوي على حمض الفوسفوريك-؛ قد يزيد من احتمالية تكوّن حصوات الكلى، نتيجة التأثير السلبي على توازن الكالسيوم والمعادن داخل الجسم.

كيف تؤثر المشروبات الغازية على الكلى؟

ارتباط بالمشكلات المزمنة للكلى

ووفقًا لدراسات أجنبية، فإن الأشخاص الذين يشربون المشروبات الغازية يوميًا قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بـ:
- تراجع وظائف الكلى
- القصور الكلوي المزمن
- انخفاض معدل الترشيح الكبيبي

ويرتبط هذا الخطر بشكل أكبر لدى مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم.

كيف تؤثر المشروبات الغازية على الكلى؟

المشروبات الغازية الدايت ليست آمنة تمامًا

وعلى عكس الشائع، أوضحت المواقع الطبية أن المشروبات الغازية الخالية من السكر ليست بديلًا صحيًا، إذ تحتوي على محليات صناعية قد تؤثر على الكلى وتزيد من اضطرابات التمثيل الغذائي عند الإفراط في تناولها.

كيف تؤثر المشروبات الغازية على الكلى؟

الجفاف وإجهاد الكلى

يسهم محتوى الكافيين في بعض المشروبات الغازية في زيادة فقدان السوائل من الجسم، ما قد يؤدي إلى الجفاف، وهو أحد العوامل التي تُضعف صحة الكلى وتزيد من خطر تلفها مع الوقت.

كيف تؤثر المشروبات الغازية على الكلى؟

من الأكثر عرضة للخطر

يحذر الخبراء من أن المخاطر تكون أكبر لدى:
- مرضى الكلى
- مرضى السكري
- المصابون بارتفاع ضغط الدم
- كبار السن
- من لا يشربون كميات كافية من الماء

كيف تؤثر المشروبات الغازية على الكلى؟

نصائح لتقليل الضرر على الكلى

ينصح الأطباء بعدة خطوات لحماية الكلى، أبرزها:
ـ تقليل تناول المشروبات الغازية قدر الإمكان
ـ استبدالها بالماء أو المشروبات الطبيعية
ـ الإكثار من شرب الماء يوميًا
ـ الحفاظ على نظام غذائي متوازن
ـ المتابعة الدورية لوظائف الكلى

