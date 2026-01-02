قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بين إنجازات 2025 وطموحات 2026.. بيراميدز يعيش أنجح مواسمه تاريخيًا
مصرع شخص صدمه قطار بأحد مزلقانات المنيا
من الموساد إلى بن غفير.. رسائل إسرائيلية لا تنقطع للمتظاهرين الإيرانيين
مليون مشاهدة.. حصاد منصات التواصل لـ دار الإفتاء خلال عام 2025
قومي الاتصالات يُعلن عن احتمالية تأثُر بعض خدماته يوم 3 يناير
شيء كبير مكسور جوايا .. ليلى غفران تجدد أحزانها بالحديث عن مقـ.ـتل ابنتها
وجع لا يعلمه إلا الله .. شمس البارودي تتذكر نجلها الراحل بكلمات مبكية
العثور على بوابة الحياة المفقودة على المريخ.. ما علاقة الجزائر؟
أفضل دعاء قبل الامتحانات لزيادة التركيز وإزالة الخوف والتوتر
إدراج مجلة الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بأعلى تقييم ضمن قوائم الأعلى للجامعات
الخارجية: الإفراج عن مئات المصريين من السجون الليبية وعودتهم للوطن.. قريبا
حسن شحاتة: الفراعنة يسيرون بثبات نحو الأدوار النهائية وكأس إفريقيا في المتناول
بالصور

دمك خفيف .. جمال شعبان يعلّق على تصريح ترامب عن الأسبرين

آية التيجي

علّق الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، على التصريحات المنسوبة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي قال فيها إنه يتناول حبة أسبرين يوميًا لأنه لا يريد أن يصبح دمه “ثخينًا”.

الأسبرين.. اعتقاد قديم تغيّر علميًا

وأكد جمال شعبان عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن هذا الاعتقاد لم يعد صحيحًا طبيًا وفقًا لأحدث التوصيات العالمية.
 

وأوضح جمال شعبان، أن الاعتقاد السائد لسنوات طويلة حول أهمية تناول جرعة منخفضة من الأسبرين يوميًا للوقاية من أمراض القلب لم يعد معمولًا به حاليًا، خاصة لدى الأشخاص الأصحاء الذين لم يُصابوا سابقًا بنوبات قلبية أو سكتات دماغية.

وأفاد جمال شعبان، أن التوصيات الحديثة تقول: لا أسبرين للأصحاء، وأشار إلى أن التوصيات الطبية الحديثة تؤكد أن: البالغين الذين يتمتعون بصحة جيدة ولا يعانون من أمراض القلب أو الأوعية الدموية لا يُنصح لهم بتناول الأسبرين للوقاية الأولية.

وتابع جمال شعبان، إن تجنب الأسبرين في هذه الحالات قد يكون أكثر أمانًا من تناوله، نظرًا لارتفاع مخاطر النزيف الداخلي وقرحة المعدة.

الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين

جرعة الأسبرين لم تعد ذات جدوى وقائية

وأضاف جمال شعبان، إلى أن تناول 100 ملليجرام أو أقل من الأسبرين لم يثبت فعاليته في الوقاية من أمراض القلب لدى الأصحاء، خاصة مع التطور الكبير في علاج العوامل المسببة لأمراض القلب مثل:
ـ ارتفاع ضغط الدم
ـ مرض السكري
ـ ارتفاع الكوليسترول
وهو ما قلّل الحاجة لاستخدام الأسبرين بشكل روتيني.

الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين

متى يكون الأسبرين مفيدًا

وأكد الدكتور جمال شعبان أن فائدة الأسبرين تقتصر على فئات محددة، من بينها:
المرضى الأكثر عرضة لأمراض القلب والأوعية الدموية من يعانون من صعوبة السيطرة على الكوليسترول أو السكر
بشرط انخفاض خطر النزيف الداخلي.

كما نقل جمال شعبان عن الدكتور روجر بلومنتال، خبير أمراض القلب، تأكيده أن على الأطباء أن يكونوا انتقائيين في وصف الأسبرين، والتركيز بدلًا من ذلك على:
ـ تحسين نمط الحياة
ـ ضبط ضغط الدم
ـ التحكم في السكر
ـ خفض الكوليسترول

الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين

الأسبرين.. منقذ في حالات محددة

وشدد شعبان على أن الأسبرين يظل منقذًا للحياة في حالات:
ـ الإصابة بنوبة قلبية
ـ السكتة الدماغية
ـ انسداد الشرايين
ـ بعد الدعامات القلبية
ـ جراحات القلب المفتوح
ولكن الفيصل في استخدامه يظل الحالة الصحية لكل مريض، والتي تختلف من شخص لآخر.

الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين

تحذير مهم

ونبّه شعبان، إلى ضرورة عدم البدء أو التوقف عن تناول الأسبرين إلا بعد استشارة الطبيب المختص.

واستخلص جمال شعبان حديثة في أن استخدام أسبرين الأطفال بشكل روتيني بعد سن الأربعين اعتقاد خاطئ، ولا يقدم فائدة وقائية لشرايين القلب أو المخ، ويزيد من مخاطر النزيف وقرحة المعدة، ويُستخدم فقط بناءً على تقييم طبي دقيق، وفحوصات مؤكدة.

