قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الساعات المقبلة.. أمطار تضرب عدة محافظات وتحذير عاجل من الأرصاد
بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم
التموين والاتصالات: 9 خدمات حصريًا عبر منصة «مصر الرقمية» من أول يناير 2026
الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور
احتجاجات إيران تشتعل.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين
في الذكرى السبعين لاستقلال السودان.. رسائل سيادة وحسم في زمن الحرب | خبير يعلق
موسكو في مرمى النيران الأوكرانية.. الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرتين
تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026
مصر تعزي سويسرا في ضحايا حريق كران - مونتانا
أقل راتب 10 آلاف جنيه.. طريقة التقديم على الوظائف الجديدة بمشروع الضبعة النووي
الوطنية للانتخابات: الحارس الأكبر للديمقراطية هم المصريون.. ونرفض أي صوت يتم شراؤه
الوطنية للانتخابات: تدوينة الرئيس السيسي بشأن الانتخابات مثلت دعما قويا لعمل واستقلال الهيئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم

طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم
آية التيجي

أعادت وفاة الإعلامية نيفين القاضي بعد صراع مع سرطان الرحم تسليط الضوء على أحد أخطر أنواع السرطانات التي تصيب النساء، لكنه في الوقت نفسه يُعد من أكثر الأنواع القابلة للوقاية والاكتشاف المبكر.

طرق الوقاية من سرطان الرحم

ويؤكد خبراء الصحة أن الالتزام بالفحوصات الدورية، والتطعيم، واتباع نمط حياة صحي، يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم، الذي غالبًا ما يتطور بصمت في مراحله الأولى دون أعراض واضحة.


وكشف موقع مايو كلينك عن بعض الخطوات البسيطة التي يمكن بها الوقاية من الإصابة بسرطان الرحم، ومن أبرزها ما يلي :

 ـ التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV):
يعد فيروس الورم الحليمي البشري السبب الرئيسي لمعظم حالات سرطان عنق الرحم.
التطعيم ضد الفيروس يقلل خطر الإصابة بنسبة كبيرة، خاصة عند تلقيه في سن مبكرة.
توصي الهيئات الصحية العالمية بإعطاء اللقاح للفتيات قبل بدء النشاط الجنسي.

طرق الوقاية من سرطان الرحم

ـ إجراء الفحص الدوري لعنق الرحم:
فحص مسحة عنق الرحم (Pap smear) يساعد على اكتشاف التغيرات غير الطبيعية في الخلايا قبل تحولها إلى سرطان.

الفحص المنتظم يرفع نسب الشفاء بشكل كبير في حال اكتشاف المرض مبكرًا.

بعض النساء قد يحتجن إلى فحوصات أكثر تكرارًا حسب عوامل الخطورة.

ـ الانتباه للأعراض التحذيرية:
ومن الأعراض التي تستدعي استشارة الطبيب فورًا: النزيف غير الطبيعي، الألم أثناء العلاقة الزوجية، أو إفرازات مهبلية غير معتادة.
تجاهل الأعراض قد يؤدي إلى اكتشاف المرض في مراحل متقدمة.

طرق الوقاية من سرطان الرحم

ـ الإقلاع عن التدخين:
تشير الدراسات إلى أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم، لأنه يضعف الجهاز المناعي ويقلل قدرة الجسم على مقاومة الفيروسات.

الامتناع عن التدخين يساهم في تقليل خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان.

ـ اتباع نمط حياة صحي:
تناول غذاء متوازن غني بالخضروات والفواكه يدعم الجهاز المناعي.

ممارسة النشاط البدني بانتظام تساعد في تقليل الالتهابات وتعزيز صحة الجسم.

الحفاظ على وزن صحي يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة والسرطان.

طرق الوقاية من سرطان الرحم

لماذا الوقاية من سرطان الرحم مهمة؟

سرطان عنق الرحم من الأمراض التي يمكن الوقاية منها بنسبة كبيرة.
الاكتشاف المبكر يرفع فرص العلاج والشفاء.
التوعية الصحية قد تنقذ حياة آلاف النساء سنويًا.

سرطان الرحم الوقاية من سرطان الرحم سرطان عنق الرحم أعراض سرطان الرحم لقاح فيروس الورم الحليمي فحص مسحة عنق الرحم صحة المرأة نيفين القاضي أمراض النساء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

الذهب

أسعار الذهب في 2026.. توقعات بارتفاع كبير

ترشيحاتنا

ماكرون

ماكرون يعرب عن تضامن فرنسا الكامل مع سويسرا وشعبها إثر الحريق بمنتجع للتزلج في سويسرا

السفير التركي بالقاهرة

السفير التركي بالقاهرة: 2026 عام حاسم بشأن قطاع غزة

أميت ساعر

أخفق في توقع هجوم 7 أكتوبر.. وفاة ضابط مخابرات إسرائيلي بمرض السرطان

بالصور

بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم

طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم

احترس من شرائها .. أطعمة تبدو صحية في السوبرماركت تجهد الكلى وتمرض القلب

مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين

مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بإصلاح تلف الحمض النووي.. ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

فيديو

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد