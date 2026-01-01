بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم

أعادت وفاة الإعلامية نيفين القاضي بعد صراع مع سرطان الرحم تسليط الضوء على أحد أخطر أنواع السرطانات التي تصيب النساء، لكنه في الوقت نفسه يُعد من أكثر الأنواع القابلة للوقاية والاكتشاف المبكر.

طرق الوقاية من سرطان الرحم

ويؤكد خبراء الصحة أن الالتزام بالفحوصات الدورية، والتطعيم، واتباع نمط حياة صحي، يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم، الذي غالبًا ما يتطور بصمت في مراحله الأولى دون أعراض واضحة.



وكشف موقع مايو كلينك عن بعض الخطوات البسيطة التي يمكن بها الوقاية من الإصابة بسرطان الرحم، ومن أبرزها ما يلي :

ـ التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV):

يعد فيروس الورم الحليمي البشري السبب الرئيسي لمعظم حالات سرطان عنق الرحم.

التطعيم ضد الفيروس يقلل خطر الإصابة بنسبة كبيرة، خاصة عند تلقيه في سن مبكرة.

توصي الهيئات الصحية العالمية بإعطاء اللقاح للفتيات قبل بدء النشاط الجنسي.

ـ إجراء الفحص الدوري لعنق الرحم:

فحص مسحة عنق الرحم (Pap smear) يساعد على اكتشاف التغيرات غير الطبيعية في الخلايا قبل تحولها إلى سرطان.

الفحص المنتظم يرفع نسب الشفاء بشكل كبير في حال اكتشاف المرض مبكرًا.

بعض النساء قد يحتجن إلى فحوصات أكثر تكرارًا حسب عوامل الخطورة.

ـ الانتباه للأعراض التحذيرية:

ومن الأعراض التي تستدعي استشارة الطبيب فورًا: النزيف غير الطبيعي، الألم أثناء العلاقة الزوجية، أو إفرازات مهبلية غير معتادة.

تجاهل الأعراض قد يؤدي إلى اكتشاف المرض في مراحل متقدمة.

ـ الإقلاع عن التدخين:

تشير الدراسات إلى أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم، لأنه يضعف الجهاز المناعي ويقلل قدرة الجسم على مقاومة الفيروسات.

الامتناع عن التدخين يساهم في تقليل خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان.

ـ اتباع نمط حياة صحي:

تناول غذاء متوازن غني بالخضروات والفواكه يدعم الجهاز المناعي.

ممارسة النشاط البدني بانتظام تساعد في تقليل الالتهابات وتعزيز صحة الجسم.

الحفاظ على وزن صحي يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة والسرطان.

لماذا الوقاية من سرطان الرحم مهمة؟

سرطان عنق الرحم من الأمراض التي يمكن الوقاية منها بنسبة كبيرة.

الاكتشاف المبكر يرفع فرص العلاج والشفاء.

التوعية الصحية قد تنقذ حياة آلاف النساء سنويًا.