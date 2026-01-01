قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

7 أسئلة تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار.. نصائح تساعدك في حل خلافاتهم الزوجية

آية التيجي

كشفت خبيرة العلاقات النفسية الدكتورة كاثي نيكرسون عن 7 أسئلة محورية يمكنها مساعدة الأزواج على إدارة الخلافات بشكل صحي، وقد تكون سببًا مباشرًا في إنقاذ العلاقات العاطفية والزواج من الانهيار.

أسئلة تساعد الأزواج على إدارة الخلافات بشكل صحي

وتُطلق الدكتورة نيكرسون على هذه الأسئلة اسم «المراجعة السنوية للعلاقة» (Relationship Audit)، حيث تتيح للطرفين مناقشة أهم ركائز الارتباط مثل المال، العلاقة الحميمية، التوتر، الطموحات، الصحة، الحدود الأسرية، والأهداف المشتركة.

وأكدت خبيرة العلاقات أن تشجيع الأزواج على إجراء هذه النصائح بشكل منتظم قد يمنع عددًا كبيرًا من حالات الانفصال والطلاق، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت: «طرح هذه الأسئلة مرة واحدة سنويًا يساعد الأزواج على البقاء متفاهمين، ومدعومين، ويسيرون في الاتجاه نفسه، وعندما تصبح عادة، يكون الحوار أسهل قبل أن تتراكم المشاعر السلبية ويتحول الصمت إلى فجوة عاطفية».

أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار

الطلاق يرفع بعد الأعياد

وتدعم البيانات الرسمية هذا الرأي؛ إذ أظهرت إحصاءات وزارة العدل البريطانية أن معدلات طلبات الطلاق ترتفع بشكل ملحوظ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، خاصة بعد ضغوط فترة الأعياد، حيث تتفاقم الخلافات وتظهر الفجوات بين الشريكين.

وأضافت نيكرسون، إلى أن تجنب هذه الحوارات الصعبة خوفًا من الصدام، قد يؤدي إلى ابتعاد عاطفي دائم يصعب علاجه لاحقًا.
الأسئلة السبعة التي قد تنقذ علاقتك

أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار

- كيف نتعامل مع الأمور المالية؟
ترى الخبيرة أن الخلافات المالية غير المعلنة من أكثر أسباب التوتر تدميرًا للعلاقات، مشددة على ضرورة مناقشة خطط التعامل مع الأزمات المالية، ومستوى الأمان المادي الذي يحتاجه كل طرف.

- هل احتياجاتنا العاطفية والحميمية مُشبعة؟
تجاهل الحديث عن الحميمية، سواء الجسدية أو العاطفية، يؤدي تدريجيًا إلى الانفصال العاطفي. وتنصح الخبيرة بالتأكد من تلبية احتياجات الطرفين وتحديد نقاط التحسين.

أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار

- ما مستوى التوتر لدينا؟
وتقترح نيكرسون سؤال الشريك: «على مقياس من 1 إلى 10.. كم مستوى التوتر الذي تشعر به؟»، وهو ما يساعد على ضبط التوقعات وتقاسم الأعباء وقت الضغط.

- ما أحلامنا وطموحاتنا؟
تصف الخبيرة هذا الحوار بأنه الأكثر طاقة، لأنه يُبقي العلاقة حيوية ومليئة بالأمل، ويساعد على بناء معنى مشترك للحياة.

أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار

- كيف نعتني بصحتنا؟
وتشمل الصحة الجسدية والنفسية، مثل النوم، التمارين، والتوازن بين العمل والحياة، مما يساعد الأزواج على دعم بعضهم البعض بأسلوب عملي.

- هل حدودنا الشخصية واضحة؟
تؤكد نيكرسون، أن وجود حدود شخصية أمر صحي وضروري، وأن تجاهلها قد يؤدي إلى الاستياء والإرهاق النفسي، مثل الضغط المستمر بشأن الإنجاب أو القرارات المصيرية.

- ما هدفنا المشترك هذا العام؟
تختتم الخبيرة قائله:
«عندما ينجح الأزواج معًا، يتعمق الارتباط. تتحول العلاقة إلى فريق يعمل نحو هدف واحد».

أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار

الحوار هو أساس الحب

وشددت الدكتورة نيكرسون على أن هذه المراجعة لا تضمن إنقاذ كل علاقة، لكنها تعزز الأمان العاطفي والمادي والنفسي، وهو الأساس لأي علاقة ناجحة.

وأضافت: «الشريك لا يقرأ الأفكار. التواصل هو ما يُبقي الحب حيًا، فالعلاقات القوية لا تُبنى بالإيماءات الكبيرة، بل بالمحادثات الشجاعة التي نجرؤ على خوضها».

