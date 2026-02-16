قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جدل واسع بعد حذف اسم «فلسطين» من معروضات المتحف البريطاني| إيه الحكاية؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة المصاعد في مصر خطوة لتعظيم المكون المحلي
الثانية صباحا.. مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان
بيتكوين تتراجع إلى 68 ألف دولار مع استمرار المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
بأمر القانون.. خفض ساعات العمل في رمضان لهؤلاء الموظفين
وزيرة التنمية المحلية تعلن مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 16 فبراير 2026| فيديو
دوام الرفعة والأثر.. رئيس الوزراء يهنئ فضيلة شيخ الأزهر بقدوم شهر رمضان المعظم
ترامب يمنح نتنياهو إشارة الانطلاق نحو إيران.. تفاصيل تكشف ما وراء القرار
خير وبركة ورحمة على شعب مصر.. مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بقدوم شهر رمضان
استشاري المناعة بجامعة القاهرة تطالب بعمل فحوصات طبية للأطفال كل 6 أشهر
تحذيرات من الإفراط في تناول العرقسوس خلال رمضان.. يؤثر على الكلى.. فيديو

حذر الدكتور بهاء الدين ناجي استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، من بعض العادات الغذائية الخاطئة خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن اختيار المشروبات والأطعمة بطريقة غير مدروسة قد يسبب مضاعفات صحية خطيرة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية سارة مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن مشروب العرقسوس من أكثر المشروبات التي يجب الحذر منها، لأنه قد يرفع ضغط الدم ويؤثر سلبًا على وظائف الكلى حتى لدى الأشخاص غير المصابين بارتفاع الضغط، ناصحًا بالاكتفاء بكميات صغيرة خاصة لمرضى القلب والكلى والضغط.

وأشار إلى أن الخشاف من المشروبات الغنية بالسكريات نتيجة احتوائه على فواكه مجففة غالبًا ما تُحضر بإضافة السكر، لذلك يفضل تناوله بين الإفطار والسحور وليس مباشرة بعد الإفطار، لمنح الجسم فرصة لتنظيم إفراز الإنسولين والهضم بشكل طبيعي.
 

