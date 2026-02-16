تحذيرات من الإفراط في تناول العرقسوس خلال رمضان.. يؤثر على الكلى.. فيديو

حذر الدكتور بهاء الدين ناجي استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، من بعض العادات الغذائية الخاطئة خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن اختيار المشروبات والأطعمة بطريقة غير مدروسة قد يسبب مضاعفات صحية خطيرة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية سارة مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن مشروب العرقسوس من أكثر المشروبات التي يجب الحذر منها، لأنه قد يرفع ضغط الدم ويؤثر سلبًا على وظائف الكلى حتى لدى الأشخاص غير المصابين بارتفاع الضغط، ناصحًا بالاكتفاء بكميات صغيرة خاصة لمرضى القلب والكلى والضغط.

وأشار إلى أن الخشاف من المشروبات الغنية بالسكريات نتيجة احتوائه على فواكه مجففة غالبًا ما تُحضر بإضافة السكر، لذلك يفضل تناوله بين الإفطار والسحور وليس مباشرة بعد الإفطار، لمنح الجسم فرصة لتنظيم إفراز الإنسولين والهضم بشكل طبيعي.

