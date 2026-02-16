قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم العربي للاستدامة.. ننشر كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية
هل تعليق الزينة والفوانيس في رمضان بدعة؟.. الإفتاء تجيب
تفاصيل أدوار خالد سرحان بين وننسى اللي كان والمداح| خاص
لقاء الخميسي في رسالة غامضة: فجأة اكتشفت الخداع والكذب والخيانة
مصادر: الغريب محافظا للمنوفية ونقل أبو ليمون لمحافظة بورسعيد
الأعلى للإعلام: وقف برنامج السر في الحدوتة ومنع ظهور مقدمة البرنامج وأحد الضيوف
رئيس هيئة قناة السويس يجتمع مع الخط الملاحي هاباج-لويد لبحث خطط الإبحار المستقبلية
وزير الخارجية يروج للخبرات المصرية أمام رجال الأعمال الكينيين ويستعرض فرص الشراكة
دعم متواصل.. الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ 11 ويدفع بقافلة «زاد العزة» 139
بعد إعتزاله الغناء.. رضا البحراوي يعود من جديد
بعد لقاء مدير الوكالة الذرية بعراقجي.. الخارجية الإيرانية: نتفاوض في جو من الشك وعدم الثقة
بعد انضمام زينة وأبنائها.. شروط الانضمام إلى نقابة الأشراف وتاريخها في مصر
حوادث

22 فبراير .. أولى جلسات محاكمة المتهمين بواقعة ميت عاصم بالقليوبية

إبراهيم الهواري

حددت محكمة استئناف طنطا جلسة عاجلة يوم 22 فبراير، لمحاكمة 6 متهمين أمام محكمة جنايات بنها، لاتهامهم بارتكاب وقائع خطف واحتجاز وهتك عرض والتعدي على الخصوصية، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة “ميت عاصم”.


وكانت قد قررت نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية، رفع القضية رقم 1188 لسنة 2026 إداري مركز بنها، الخاصة بواقعة الاعتداء على شاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم ببنها إلى المحامي العام لنيابات شمال بنها، تمهيدًا لإعداد مذكرة لعرضها على محكمة استئناف طنطا، لإدراجها في أقرب جلسة أمام الدائرة المختصة بـمحكمة جنايات بنها.

حبس فكهاني 

قررت جهات التحقيق حبس فكهاني 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تمكنت من ضبط المتهم عقب ورود معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، تفيد بقيام فكهاني مقيم بقرية نامول باتخاذ دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة الرائد طه سعيد والنقيب محمد الخولي والنقيب أحمد حسين، معاوني رئيس المباحث، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.

القليوبية ميت عاصم بنها محافظة القليوبية خطف

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

كنز غذائي.. ماذا يفعل المشروم لجهازك الهضمى؟

تحذيرات من شرائها.. سيارة نيسان "محبوبة الجماهير" تواجه أزمة ثقة حول العالم

